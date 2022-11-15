Не в том положении: Кадыров назвал смешными условия Киева для переговоров

Условия для переговоров, выдвигаемые Киевом, являются смешными. Об этом глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров написал в своем телеграм-канале.

«Если бы Зеленский переживал за своих мобилизованных пенсионеров, то не использовал бы слово "условия", а встал бы на колени за свой народ, как когда-то он демонстративно встал на колени ради своего избрания президентом», – заявил он.

Кадыров перечисли российские условия для переговоров, отметив, что «они гораздо реалистичнее».

«Признание ЛНР, ДНР, Запорожья, Херсона, Крыма и Севастополя российскими. Выдача всех фашистских преступников и шайтанов, ответственных за зверства над русскоязычным населением, или официальный суд над ними и заслуженное ограничение свободы. Как видите, ничего сложного в отличие от условий Зеленского», – сказал глава Чечни.

Украинский лидер направил видеообращение к участникам саммита G20, в котором призвал «не требовать от Киева пойти на сделку с совестью», при этом до этого Владимир Зеленский заявлял, что будто бы никогда не закрывал дверь для переговоров с Россией. Накануне он приехал в Херсон, где в обращении к украинским солдатам заявил, что украинская сторона готова к миру.