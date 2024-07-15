«Не в каждой стране такие люди есть»: пункт сбора посетили более тысячи нижнекамцев

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Пункт сбора в Нижнекамске продолжает свою работу. Каждый день сюда приходят солдаты, которые находятся в отпуске, а также те, кто только отправляется на передовую.

Уже завтра один из бойцов окажется на передовой. Он был в отпуске по ранению. С пустыми руками возвращаться не придется. Тут в пункте сбора на Химиков, 72Б его снарядили всем необходимым. В зоне СВО пришлось освоить медицину. Поэтому в основном у него в сумке — то, что пригодится при эвакуации раненных с полей сражений.

«Это рюкзаки эвакуации, дали на каждую группу, бинты, жгуты, лекарства, какие смогли собрать и спальник», — рассказал боец.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Прихватил военнослужащий и печи, которые изготовили студенты НХТИ. Вещь эта очень востребована. Из 10 штук остались три. Такой удаче боец очень рад.

«Спасибо вам большое, что нас не забываете», — поблагодарил он.

Вещи первой необходимости собирают и тем, кто только что подписал контракт. Артему 25 лет. Говорит, что решил идти на СВО по зову души. Сегодня пришел в пункт за вещами первой необходимости. Тут его снабдили под завязку. Средства гигиены, спальный мешок, термос с кружкой и другие очень нужные вещи. По профессии Артем повар. Вот и в зоне СВО будет готовить обеды для солдат.

«В России такие люди есть, не в каждой стране есть такие, что все друг другу помогают. И в тылу помогают, а там пацаны воюют и знают, что их поддержат», — говорит Артем.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Армия в тылу растет с каждым днем. Все сплоченно помогают нашим защитникам. Кладовые пункта сбора не успевают опустеть. Ведь люди каждый день приносят все, что нужно для фронта.

«Пользуясь случаем, хочу сказать, чтобы наши нижнекамцы приходили в пункт на Химиков, 72Б. Мы работаем в ежедневном режиме с 9 до 18 часов и помогали, кто чем может. Необязательно приносить денежные средства или средства гигиены, одежду, кто-то может прийти и помочь изготовить сухой душ, браслеты выживания, также мы передаем ребятам маскировочные сети», — рассказала председатель СТОС Лариса Орлова.

Пункт сбора на сегодняшний день посетило более тысячи нижнекамцев. Постоянно с группой «Гуманитарка Татарстан» ценный груз доставляется в зону СВО.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1,5 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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