«Не смотрите на ее слезы»: присяжные решат, виновна ли жительница РТ в смерти брата

Во второй раз проходят прения по делу 61-летней Надежды Захаровой, которую обвиняют в убийстве родного брата-инвалида. По версии следствия, она задушила его, устав от постоянного ухода за ним. Ранее суд признал Надежду виновной и приговорил к 12 годам колонии, однако она обжаловала приговор. И вот рассмотрение снова близится к финалу.





Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Зачем вы лодку раскачиваете?»

В Верховном суде Республики Татарстан сегодня прошли прения по делу 61-летней Надежды Захаровой. Ее обвиняют в убийстве родного брата Виктора Захарова. По версии следствия, она задушила его голыми руками. 19 декабря 2024 года ей уже вынесли приговор по этому делу, однако апелляционный суд отменил решение Верховного суда РТ и вернул Надежду на скамью подсудимых.

Перед процессом Надежда общалась со своим адвокатом. Она явно была недовольна обстановкой в зале, попросила журналистов не порочить ее честь. Ее адвокат также была раздражена.

«Вы видите, что у человека с головой не в порядке. Вы эту лодку все раскачиваете и раскачиваете. Как будто вам это нравится», – обратилась адвокат к одному из прокуроров перед процессом.

В этот момент к прениям готовились государственные обвинители. В новом деле их было сразу двое, тогда как изначально в деле участвовал только один обвинитель. Сегодня позицию обвинения представляли прокурор отдела государственных обвинителей уголовного судебного Управления прокуратуры республики Сергей Якунин и прокурор отдела уголовного судебного управления Альфия Явдолюк. Так же, как и в прошлый раз, в деле участвует суд присяжных.

«Уважаемые присяжные заседатели, сегодня мы должны подвести итог нашей совместной работы и принять нужное и такое важное решение. Как мы помним, подсудимая обвиняется в том, что она задушила своего родного брата, инвалида первой группы», – обратилась к присяжным Альфия Явдолюк.

С этих слов начался процесс. Далее обвинитель напомнила присяжным обстоятельства того трагичного дня, а также привела доводы в пользу доказательства вины Надежды.

«Причина смерти – механическая асфиксия»

«Все произошло 8 марта 2024 года. Тогда в службу 112 поступил звонок от Надежды Захаровой. Она сообщила, что ее брат гулял на улице, после чего зашел в дом, упал и начал задыхаться. Когда приехали фельдшеры, Виктор был уже мертв. Приехавшим сотрудникам полиции она также рассказала про то, что ее брат упал и начал задыхаться. И ей даже поверили бы, если бы оперативники не обратили внимание на странное поведение Надежды. Она требовала оставить его дома, якобы чтобы быстрее похоронить, а также настаивала на том, чтобы не проводить вскрытие», – рассказала Альфия Явдолюк.

После вскрытия выяснилась настоящая причина смерти – механическая асфиксия. Другими словами, Виктора задушили. На это указывал ряд доказательств, вроде отчетливых отпечатков пальцев на шее умершего, а также переломов хрящей и травм шейных костей. Горло Виктора сдавили руками со страшной силой. Не имея возможности сопротивляться, 56-летний инвалид скончался.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Свидетели отмечали, что при жизни Надежда относилась к брату как к собаке. Била, таскала за одежду, кричала на него. Жаловалась, что устала от ухода за ним. Свидетели неоднократно замечали у Виктора раны, гематомы, синяки под глазами. Сама подсудимая заявляла, что незадолго до смерти кормила Виктора. Однако при вскрытии ни в горле, ни в желудке не обнаружили остатков еды. Несмотря на то, что опекуном Виктора являлся другой человек, осуществляла за ним уход и получала за него пенсию Надежда», – рассказала Альфия.

После прокуроров перед судом выступила сторона защиты. Вначале слово было предоставлено самой Надежде. Ничего нового она не сказала и снова, как и во время прений на первом процессе, заплакала.

«Я ухаживала за братом 28 лет! Я его не убивала, я пыталась помочь», – сказала суду Надежда Захарова.

Адвокат настаивала на том, что у Надежды не было мотива для убийства Виктора. Адвокат искренне недоумевала – как можно ухаживать за человеком более 20 лет, а потом вдруг в один день устать от него? Она обратила внимание присяжных на то, что существовал более «удобный» способ убить пожилого инвалида.

«Он же как ребенок, не понимает, куда идет. Не проще ли было не смотреть за ним, не ухаживать? Можно просто недобросовестно исполнять обязанности опекуна, и было бы все хорошо. Опекун не она, если что. Моя подзащитная же тоже понимает, что, если задушить человека руками, останутся следы. Это нелогично», – рассказала адвокат Захаровой.

«Не верьте ее слезам!»

После прений суд присяжных удалился. Участники процесса обсудили вопросный лист – список вопросов, на которые придется ответить присяжным. Самым главным из них остается «Заслуживает ли Надежда Захарова снисхождения?». В случае если присяжные ответят утвердительно, Надежде не смогут дать более трети возможного срока лишения свободы.

«Мы просим вас не смотреть на слезы Надежды. Мы просим вас смотреть на доказательства. Необоснованное оправдание виновного из чувства жалости не только противоречит закону и данной вам присяге, но также поощряет самосуд», – обратилась к присяжным Альфия Явдолюк.

В прошлый раз присяжные решили, что Надежда снисхождения не заслуживает. После этого суд назначил ей наказание в 12 лет колонии общего режима. На воле у нее остались трое дочерей. К слову, одна из них раньше давала показания против матери, заявив, что Надежда действительно била Виктора.

На следующем заседании присяжные огласят свой вердикт.