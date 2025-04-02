Не смог остаться в стороне: татарстанец с позывным Тартар снова на передовой

Фото предоставлено Кларой Ермолаевой

Александр из села Сарсаз-Багряж Заинского района Татарстана вновь отправился в зону специальной военной операции. Это уже его вторая командировка по контракту.

Позывной Александра – Тартар. До участия в спецоперации он служил в правоохранительных органах, а после увольнения в запас работал в сфере безопасности. С детства он был спортивным, закаленным, готовым к преодолению трудностей.

Фото предоставлено Кларой Ермолаевой

Военная служба не была ему незнакома. Александр сначала отслужил срочную (в Одессе), затем участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе. Весной 2022 года он вступил в отряд «Барс» и отправился в зону СВО. Родным сказал, что отправляется в командировку.

«Еще в Одессе мне довелось столкнуться с бандеровцами, поэтому я знаю, что там происходит. Я понимал, зачем иду – хотел испытать себя, сражаться за свободу своей страны», – постарался объяснить Тартар свою мотивацию.

Фото предоставлено Кларой Ермолаевой

В августе 2023 года Александр снова подписал контракт и вернулся в зону боевых действий.

«Когда мои боевые товарищи снова начали собираться, я не смог остаться в стороне. У меня есть опыт, я знаю, как быть полезным: мы доставляем оружие и технику на передовую, а при отходе эвакуируем раненых и погибших», – заявил он.

Недавно Александр побывал в краткосрочном отпуске, провел время с семьей, встретился с земляками. Теперь он снова в строю.

Фото предоставлено Кларой Ермолаевой

Ранее, 3 марта, Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики к тому моменту на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.