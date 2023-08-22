«Не раздумывая, спасал раненых с поля боя»: мама бойца СВО о сыне-герое из «Алги»

Валентина Касаткина: «Руки у него были золотые, он все мог. И построить, и отремонтировать. Никакой работы не боялся»

Фото: газета «Мензеля»

«Что сказать о Жене? Он рос обычным мальчиком»

Мама военнослужащего Евгения Касаткина — Валентина более 18 лет проработала в филиале Сбербанка, затем трудилась почтальоном. Сейчас она находится на заслуженном отдыхе. Женщина с детства учила своих троих детей быть честными, трудолюбивыми и отзывчивыми. Вот и Евгений был таким.

«Что сказать о Жене? Он рос обычным мальчиком: отзывчивый, добрый, друзей было много. Все его любили. Сын рос очень подвижным и активным ребенком. Летом целыми днями гонял на велосипеде, мотоцикле. Очень любил заниматься спортом», — говорит мама с теплотой и любовью.

Евгений родился в 1989 году в селе Старая Матвеевка. Парень ничего не боялся, был трудолюбивым, добродушным, отзывчивым и общительным — такие черты характера Жени отмечали одноклассники и преподаватели школы.

Евгений родился в 1989 году в селе Старая Матвеевка. Парень ничего не боялся, был трудолюбивым, добродушным, отзывчивым и общительным Фото: газета «Мензеля»

Отец Евгения был трактористом и приучал своих сыновей к физическому труду. Однако он умер рано, тогда Евгений учился в 10-м классе.

После окончания 11-го класса Женя отучился на сварщика. В декабре 2007 года был призван в ряды Вооруженных Сил РФ. Служил связистом в горячих точках. Затем еще 2,5 года по контракту в Чечне. За добросовестную службу его родители не раз получали из воинской части благодарственные письма.

Опереться на крепкое плечо сына мама могла и в хозяйстве. «Руки у него были золотые, он все мог. И построить, и отремонтировать. Никакой работы не боялся, — поделилась Валентина Касаткина с газетой «Мензеля». — И по хозяйству помогал. Всей деревне технику чинил: кому мотоцикл, кому скутер, кому машину восстанавливал. Всегда спрашивал: „Мама, что нужно сделать по дому?“».

Буквально за сутки Касаткин собрался, подписав контракт на полгода, уехал на службу Фото: газета «Мензеля»

«Мама, все будет хорошо, не бойся»

До участия в спецоперации Евгений работал в Пестречинском районе в сфере строительства. Сначала он не думал идти на передовую, однако знакомый уговорил его.

Буквально за сутки Касаткин собрался, подписав контракт на полгода, уехал на службу. Несмотря на уговоры родственников не подписывать документ, он принял свое решение. «Мама, все будет хорошо, не бойся», — сказал он на прощание родным.

«Он бы все равно все сделал по-своему, — вздыхает мама. — Были у него такие черты характера, как упорность и упрямство».

Евгения не стало в октябре прошлого года. Ему было 33 года Фото: газета «Мензеля»

В зоне СВО Евгений служил в мотострелковых войсках стратегического назначения. За несколько месяцев службы он ни разу не вышел на связь с родными. Мама получала весточки о нем от супруги сослуживца, с которым они вместе служили в батальоне «Алга».

Потом боевые товарищи сына рассказали, что он погиб под прямым минометным обстрелом. Евгений, не раздумывая, бросился спасать раненых с поля боя. Вытащил одного, а при спасении другого сам лишился жизни.

Евгения не стало в октябре прошлого года. Ему было 33 года.

Фото: газета «Мензеля»

«Я горжусь своим сыном. Считаю его настоящим героем»

Евгения Касаткина похоронили с воинскими почестями под звуки военного оркестра. Сотни людей собрались в Старой Матвеевке, чтобы разделить горечь утраты с его близкими. Односельчане не могли сдержать слез.

Провожая в последний путь они вспоминали, что Женя был сильной личностью, имел внутренний стержень. Был надежным другом и товарищем, любящим братом, заботливым сыном.

Открывая траурный митинг, глава Мензелинского района Айдар Салахов сравнил погибшего Евгения с легендарным уроженцем Старой Матвеевки — Героем Советского Союза, генералом-полковником Василием Гордовым, выразил соболезнования матери бойца и его близким.

«Я горжусь своим сыном. Считаю его настоящим героем. Он погиб за Родину, за нас, спасая таких же солдат, как и он, от смертельной опасности. Как хотели, так и вырастили достойного мужчину», — отметила мама.

А пока в сердце Валентины грусть и боль. Сейчас душа болит и за племянника, который вслед за Евгением ушел на передовую. Она верит и надеется, что он вернется домой живым и обнимет своих родных и близких, которые сейчас переживают за него.