«Враг целился противотанковой ракетой ПТУР»: родные о бойце и освобождении Харьковщины

Алексей Пашагин служил командиром отделения в минометном взводе, был в группе быстрого реагирования

Фото: пресс-служба Лаишевского района

«Через какое-то время бойцы пошли на помощь, а там спасать некого»

Братья Пашагины — Александр, Антон и Алексей из села Никольское Лаишевского района с детства уяснили, что такое Родина, честь и долг. Старший — Александр окончил Артиллерийское училище, служил в горячих точках, сейчас — руководитель исполкома Никольского сельского поселения. Антон занимается фермерством. Младший Алексей посвятил свою жизнь военному делу.

Александр поделился с «Татар-информом» историей своего младшего брата и рассказал о событиях, которые разворачивались на линии соприкосновения в конце мая 2022 года. 20 и 21 мая русские бойцы освобождали села Яремовка и Студенок Изюмского района Харьковской области.

20 и 21 мая русские бойцы освобождали села Яремовка и Студенок Изюмского района Харьковской области

Алексей Пашагин служил командиром отделения в минометном взводе, был в группе быстрого реагирования.

«Ну, знаете, есть такие группы для огневого прикрытия. Когда точку противника нужно подавить, они выезжают за линию соприкосновения, то есть продвигаются глубже туда, к врагу, и ведут по нему прицельный огонь. Это вынуждает противника прекратить огонь, что является главной целью огневого прикрытия. Вот они туда заезжали небольшими мобильными группами и отрабатывали задачу», — пояснил Александр.

Александр Пашагин: «Враг поражает сначала командира, потому что он может отдавать приказы, а уже потом водителя. Леше четко прилетело, а со стороны водителя дверь вышибло, он сильно обгорел» Фото: laishevo.tatarstan.ru

21 мая бойцы СВО выполнили задачи, противник отступил, солдаты ВСУ были взяты в плен. Встал вопрос о перевозке имущества, боеприпасов и так далее.

«Проезжать нужно было по дороге между селами Яремовка и Студенок. Мало кто сразу хочет выезжать, есть риск определенный, ситуация может измениться буквально за пару часов. Например, ты поедешь и окажешься в окружении. Ну, Алексей не выдержал колебания коллег и говорит: „Давайте я поеду“», — продолжает рассказ Александр.

Алексей с водителем перевозили стингеры, боеприпасы, а потом попали в засаду Фото: laishevo.tatarstan.ru

Несколько «ходок» оказались успешными, Алексей с водителем перевозили стингеры, боеприпасы. А потом в вечернее время попали в засаду. Противник целился в машину противотанковой управляемой ракетой ПТУР.

«Ракета ведет снаряд до точки. Когда оператор видит машину, он понимает, что есть командир и он сидит справа от водителя. Враг поражает сначала командира, потому что он может отдавать приказы, а уже потом водителя. Леше четко прилетело, а со стороны водителя дверь вышибло, он сильно обгорел», — рассказывает собеседник агентства.

Сослуживцы Алексея в силу обстоятельств ничем не могли помочь, машина также была нагружена оружием, боеприпасами — все это детонировало. «Через какое-то время бойцы пошли на помощь, а там спасать некого», — говорит старший брат.

Алексея не стало 22 мая.

«Родителям пришлось сдавать ДНК для идентификации»

На спецоперации Алексей пробыл полгода — уехал в декабре 2021-го. В последний раз вышел на связь 20 мая, прислал видео. Потом всю неделю от него не было вестей. Родные ничего не заподозрили, вполне очевидно, что могло не быть связи. Однако из военкомата пришла повестка, что необходимо сдать материал ДНК.

«Мы стали выяснять, что и как. Вышли на связь с ребятами, восстановили всю хронологию по часам... Родители сдали ДНК для идентификации. До своего 34-го дня рождения Леша не дожил 15 дней», — говорит Александр.

Он убежден, что его младший брат показал пример, каким может быть хорошим человек.

Всем селом провожали в последний путь уроженца с. Никольское Лаишевского района Татарстана старшего сержанта Алексея Пашагина Фото: laishevo.tatarstan.ru

«Он был очень нужен в этом мире. Алексей мог найти компромисс в любой ситуации, а иногда был абсолютно бескомпромиссным. Мог быть жестким, мягким, серьезным, сердитым, веселым. И со всеми находил общий язык. Душа компании», — вспоминает он.

После гибели Алексея братья рвались на передовую.

«Первая мысль была — надо поехать, отомстить. Такой был порыв, отчаяние. Мы, конечно же, в полусознательном состоянии стали проситься у Александра Юрьевича [Афанасьева] (военком Лаишевского района, — прим. Т-и) на фронт. Он нас успокоил, сказал, что мы здесь нужнее, пока время не пришло. Кроме того, сейчас законодательно „заворачивают“ таких добровольцев, как мы, а именно тех, у кого в семье есть погибшие».

В июне 2006 года Алексей был призван на военную службу, проходил ее в составе воинской части в должности «стрелок» Фото: laishevo.tatarstan.ru

«С этой болью приходится жить»

Алексей Пашагин родился и вырос в селе Никольское. В детстве был шустрым любопытным мальчишкой, любил исследовать окрестности, придумывал истории.

В 2005 году после окончания учебы в Никольской школе поступил в Казанский Приволжский федеральный университет на исторический факультет. В июне 2006 года был призван на военную службу, проходил ее в составе воинской части в должности «стрелок», а затем занимал должность заместителя начальника расчета. Спустя два года был уволен в запас по окончании срока службы по призыву.

В 2018 году был вновь призван военкоматом Лаишевского района по собственному желанию на военную службу по контракту и направлен в воинскую часть Хабаровского края, где и проходил службу до убытия в командировку на Украину.

В этом году Алексей справил бы 35-летний юбилей. Но в конце мая его большая семья — мама, папа, братья, племянники собрались на годину. И боль от потери не утихает до сих пор.

«С этой болью приходится жить, — говорит старший брат. — Это семейное горе. Это твоя рубашка, как говорится. Боль есть всегда. Ничем ее не унять. Просто живешь с болью и вспоминаешь: человек был хороший».

Посмертные награды бойца родственникам передал глава Лаишевского района Ильдус Зарипов Фото: laishevo.tatarstan.ru

«Каждый должен делать свое дело не только хорошо, но и блестяще»

Посмертные награды бойца — орден Мужества и медаль «За воинскую доблесть» II степени родственникам передал родным глава Лаишевского района Ильдус Зарипов.

«Склоняю голову перед его подвигом. Я искренне разделяю горе родителей и близких. Уверен, такие же чувства испытывают все жители района и республики. Все, кто знал Алексея Пашагина, отзываются о нем исключительно как о парне с сильным характером. Четко следовавшем своим принципам, честном, уверенном человеке. Мы гордимся мужеством земляка и разделяем с родными ему людьми боль утраты», — сказал глава района.

Орден Мужества и медаль «За воинскую доблесть» II степени Фото: laishevo.tatarstan.ru

«Для нашей страны наступило непростое время. Каждый столкнулся с выбором и задумался, какую роль он будет выполнять в нашем обществе, какую позицию занимать. Люди в зоне СВО рискуют своими жизнями, выполняя свою задачу. Мы, находясь здесь, никоим образом не должны подвести их. Каждый должен делать свое дело не только хорошо, но и блестяще: помогать близким, заботиться о детях», — сказал его брат Александр Пашагин.

Александр Пашагин: «Люди в зоне СВО рискуют своими жизнями, выполняя свою задачу» Фото: laishevo.tatarstan.ru

Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию. Президент Владимир Путин назвал ее целью защиту людей и самой России от угроз, которые ей пытаются создать на ее же исторических территориях.