Мама добровольца «Алги» о подвиге сына: «Останется в памяти настоящим героем»

После объявления специальной военной операции Владислав Вавилов решительно заявил родным, что пойдет защищать Родину

Фото: «Бугульминская газета»

«Сын прошел медкомиссию и накануне отправки поставил нас перед фактом»

После объявления специальной военной операции Владислав Вавилов решительно заявил родным, что пойдет защищать Родину.

«Я не хотела, чтобы он рисковал жизнью, пыталась отговорить, но он очень упертый был. Если решился, свое решение уже не менял, — поделилась с „Бугульминской газетой“ его мама Алла Вавилова. — Сын прошел медкомиссию и накануне отправки просто поставил нас перед фактом».

В июле 2022-го уроженец Бугульмы вошел в состав национального батальона «Алга».

«Новостей с передовой от Влада было немного, — признается Алла Михайловна. — Но это тот самый случай, когда отсутствие вестей — хороший знак. Мы знали, что сын жив, достойно воюет и за него никогда не будет стыдно».

Как подтверждают сослуживцы, наш земляк был настоящим товарищем и верным другом. На него всегда можно было положиться.

Известие о гибели Владислава Вавилова пришло в начале сентября прошлого года. Жизнь бугульминца оборвалась в возрасте 26 лет. Он получил тяжелое ранение в голову, погиб при выполнении служебного долга.

Алла Вавилова: «Я не хотела, чтобы он рисковал жизнью, пыталась отговорить, но он очень упертый был» Фото: «Бугульминская газета»

«Всем нам нужно время, чтобы научиться жить без него»

«Я до сих пор помню последнее СМС-сообщение от него, — продолжает мама погибшего героя. — Уже попав на линию фронта, он написал: „Ну все, пока, мамуля и батя. Простите, если что не так. Я вас люблю“. За неделю до его смерти мне стали сниться кошмары. Не оставляло чувство тревоги, и я не находила себе места».

Страшная новость о гибели Владислава стала большим потрясением не только для семьи, но и для всех жителей поселка.

«Он с детства был очень ответственным, — вспоминает жительница Акбаша и первая учительница Владислава Вавилова Елена Балбошина. — Всегда готовый помочь друзьям и близким, он хотел быть полезным для других, никому не отказывал».

Владислав Вавилов удостоен ордена Мужества посмертно Фото: bugulma.tatarstan.ru

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, указом Президента Российской Федерации Владимира Путина Владислав Вавилов удостоен ордена Мужества посмертно. Награду вручили родным героя 24 марта 2023 года.

«Очень сложно пережить эту потерю, — говорит Алла Вавилова. — Близкие люди рядом, помогают, но всем нам нужно время, чтобы научиться жить без него. Пока воспоминания не дают этого сделать. Для всех нас Владик останется в памяти настоящим героем».

Срочную службу Вавилов проходил в войсках ВДВ в Бурятии, в 11-й гвардейской десантно-штурмовой бригаде Фото: «Бугульминская газета»

«У него всегда было много друзей»

Владислав Вавилов родился 17 ноября 1995 года. Его детство и юность прошли в бугульминском поселке Акбаш. «Владик рос озорным и веселым мальчиком. От сверстников отличался физической силой и удивительной добротой. Был очень внимательным сыном и внуком, заботливым братом. У него всегда было много друзей», — вспоминает мама.

Владислав учился в Акбашской общеобразовательной школе. По воспоминаниям преподавателей, был добросовестным и исполнительным учеником. После окончания восьмого класса парень поступил в бугульминский техникум, хотел стать сварщиком. Отучившись, ушел в армию.

Срочную службу Вавилов проходил в войсках ВДВ в Бурятии, в 11-й гвардейской десантно-штурмовой бригаде.

Отслужив, молодой человек вернулся в родной город. Работал монтером пути на железнодорожной станции Бугульма. Потом женился на любимой девушке Олесе. Спустя время у пары родилась дочь. Сейчас Нике три года, и, по словам бабушки, девочка как две капли воды похожа на своего папу.

Глава Бугульминского района Линар Закиров передал орден Мужества супруге и отцу Владислава Вавилова Фото: bugulma.tatarstan.ru

«Истинный патриот, настоящий мужчина, защитник»

Глава Бугульминского района Линар Закиров передал орден Мужества супруге и отцу Владислава Вавилова. На церемонии присутствовал военный комиссар Бугульмы и Бугульминского района Рафаэль Миннетдинов, родные, близкие, друзья и сослуживцы.

«Можно по-разному прожить свою жизнь. Растратить ее впустую, а можно получить ранения и даже умереть, но прожить свою жизнь человеком по-настоящему, Человеком с большой буквы. Нет слов, чтобы облегчить эту потерю для семьи. Владислав истинный патриот, настоящий мужчина, защитник. Вечная память Герою!» — обратился к родным военнослужащего Линар Закиров.

Погибшего похоронили со всеми воинскими почестями 18 сентября 2022 года на православном кладбище в селе Андреевка Бугульминского района.