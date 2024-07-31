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Казанские школьники помогали эвакуировать пассажиров поезда Казань — Адлер
Дзюдоисты детского спортивного патриотического клуба «НУР» из Казани помогали выбираться пострадавшим из вагонов поезда, сошедшего с рельс под Волгоградом. Они ехали на учебно-тренировочные сборы. В составе команды был ученик школы №181 Арслан Гайнетдинов.
Он рассказал, что помочь пострадавшим людям было его долгом. «В первые минуты многие были потеряны, однако мы не могли просто уйти и сразу же стали помогать раненым пассажирам выйти из вагонов. Это был наш долг», — рассказал 16-летний юноша.
В итоге после схода с рельсов поезда старшеклассники смогли организовать эвакуацию 40 пассажиров через разбитое окно.
Педагог-организатор школы №181 Надежда Закамская сказала, что ребята проявили большую ответственность.
«Мальчишки наши хорошие, ответственные. Арслана я знаю с 1-го класса, он — молодец, умничка! Не растерялся», — поделилась с «Татар-информом» педагог.
В ближайшем будущем будет принято решение о поощрении отличившегося ученика. «Наши мальчишки — самые сильные», — отметила собеседница агентства.
Также ранее «Татар-информ» сообщал, что в поезде ехали танцоры из Челнов.
Напомним, что ЧП произошло 29 июля на перегоне Гремячая — Котельниково в Волгоградской области. По данным РЖД, водитель КамАЗа грубо нарушил ПДД и выехал на переезд при исправно действующей сигнализации перед близко идущим поездом. Машинист применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния избежать столкновения не удалось.
Подробнее о ЧП под Волгоградом читайте в статье: «Главное — живы»: что известно о крушении поезда Казань — Адлер
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