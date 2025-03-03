«Не ради галочки»: нижнекамцы сплели 1,5 тыс. маскировочных сетей за 3 года

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

За три года СВО волонтеры группы «Маскировочные сети» Нижнекамска изготовили полторы тысячи маскировочных сетей для бойцов. Ежедневно женщины плетут новые партии снаряжения, включая нашлемники, маскировочные шторы и другие изделия. Кроме того, они обучают этому делу подрастающее поколение.

Ученики татарстанского кадетского корпуса уже месяц помогают волонтерам. Ребятам еще многому предстоит научиться, но они постепенно осваивают эту непростую работу, где важна и теория, и практика.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Приятно осознавать, что я хоть как-то помог фронту. А бойцам, надеюсь, будет приятно получить нашу помощь», — делится впечатлениями кадет Николай Авакумов.

Одна из волонтеров, Галина Петрова, занимается плетением сетей с первых дней СВО. В группе «Маскировочные сети НК» она вместе с другими участниками подготовила уже более полутора тысяч маскировочных изделий.

«Помимо сетей, мы вяжем нашлемники и обереги», — рассказывает она.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Игрушки-обереги у бойцов ценятся не меньше, чем маскировка и другое снаряжение. Об этом рассказал представитель Волжского казачьего войска с позывным «Техник». Он прибыл за гуманитарным грузом и передал благодарность волонтерам от своего подразделения.

«Сюда приходят не ради галочки. Это важное дело», — отметил он.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Группу волонтеров посещают около 20 женщин, но дополнительные руки всегда нужны. Сети востребованы, и чем больше помощников, тем больше бойцов получат нужное снаряжение. Если вы готовы помочь, приходите по адресу: ул. Студенческая, 13, 2-й этаж, Центр «Семья».

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО.

«Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Также в зоне СВО бойцы получают от 210 тыс. рублей в месяц.

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Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой