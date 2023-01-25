«Не просматриваются»: Песков оценил перспективы мирного урегулирования на Украине

В настоящее время не наблюдается каких-либо перспектив для дипломатического урегулирования украинского кризиса. Об этом заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Сейчас можно только констатировать, что перспектив для выхода на дипломатические пути в настоящее время не просматривается», — приводит слова пресс-секретаря Президента РФ РИА Новости.

Ранее он заявлял, что условий для переговоров России и Украины нет ни де-факто, ни де-юре.

Напомним, что последний очный этап переговоров России и Украины прошел в Стамбуле. По его итогам российская делегация передала украинской документ с конкретными шагами по урегулированию конфликта. Позднее Киев вышел из переговоров, а в октябре прошлого года украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ о невозможности проведения переговоров с Президентом России Владимиром Путиным.