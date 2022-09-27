Мобилизованные об отправке на полигон и зону СВО: «Не переживайте, вместе мы – сила!»

Мобилизованных со всего Татарстана принимают два пункта сбора: первый организован в «Казань Экспо», второй – на базе Казанского танкового училища. Призывников здесь будут собирать до 1 октября, после чего все они отправятся на учебный полигон. В каких условиях живут мобилизованные, сегодня оценил Президент Татарстана.

Мобилизованных со всего Татарстана принимают два пункта сбора: первый организован в «Казань Экспо», второй – на базе Казанского танкового училища Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

От трехразового горячего питания до мобильной бани

«Казань Экспо» и палаточный лагерь при Казанском танковом училище – именно здесь сейчас собираются мобилизованные со всего Татарстана. Первый находится в павильонах международного выставочного центра и вместил в себя сотни коек, четыре столовые, зоны отдыха и медпункты.

Во втором пункте сбора расположены 73 палатки, которые могут вместить в себя до 2500 призывников. Для них завезли двухъярусные кровати, отопительные приборы, постельное белье.

Оценить уровень комфорта в обоих пунктах и пообщаться с мобилизованными татарстанцами приехал Президент Татарстана Рустам Минниханов. Он обратил внимание на то, что военнослужащим необходимы хорошие санитарные условия. В ближайшее время по его указанию в пункты будут доставлены мобильные бани.

Рустам Минниханов приехал, чтобы оценить уровень комфорта в пунктах сборов и пообщаться с мобилизованными татарстанцами Фото: president.tatarstan.ru

«Все организованно очень четко, по-военному, как надо. Недостатка в чем-то у нас нет», – делились впечатлениями недавно прибывшие в пункт сбора на базе «Казань Экспо» мобилизованные.

Отдельное внимание в пунктах сбора уделяется питанию. Каждый новобранец обязательно получает трехразование питание. Вся еда готовится в Департаменте продовольствия и социального питания в Казани, после чего развозится по пунктам и выдается призывникам.

«Меню составлено с учетом всех потребностей – это общевойсковой паек №1. На завтрак у нас всегда яйцо, масло, хлеб, второе блюдо, горячий напиток. На обед каждый военнослужащий получает салат, суп, второе блюдо. На ужин – второе блюдо, хлеб и чай. Мы очень стараемся, кормим их от души, как положено», – генеральный директор Департамента продовольствия и социального питания Рима Мухамедшина.

Каждый новобранец обязательно получает трехразование питание Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Новобранцы могут получить консультацию психолога

Прежде чем отправиться в пункты сбора каждый призывник получает обмундирование и экипировку, рассказал председатель исполнительного комитета ВОД «Союз Танкистов» Альберт Гималетдинов. Все необходимое ребята получают в Казанском танковом училище. Так называемый, армейский рюкзак включает в себя форму, нижнее белье, полотенца, берцы, каску и многое другое – все, что может пригодиться новобранцам в первое время.

«Помимо того, что мобилизованные получают все необходимое обмундирование и они переодеваются, их обеспечивают питанием. Также у нас проходят встречи с родственниками. Допустим, если ребята что-то забыли, то родные могут им эти необходимые вещи привезти. Встречи проводятся в комнате для посетителей на КПП №1 в нашем училище», – уточнил Гималетдинов.

Кроме того, в Казанском танковом училище призывники могут получить консультацию психологов, посмотреть музей или посетить библиотеку.

Из собравшихся ребят никто не унывает, даже наоборот, шутят, смеются, делятся планами Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Я уверен в себе, я верю в Бога»

Сегодня в пункты сбора приехали десятки мобилизованных татарстанцев. Кто-то приехал сюда один, некоторых сопровождали близкие и друзья. Прощаться с родными было тяжело, признались некоторые, но отдать долг Родине и защитить свои семьи – задача, которая стоит сейчас превыше всего.

Из собравшихся ребят никто не унывает, даже наоборот, шутят, смеются, делятся планами. Одни общаются по мобильному телефону с родными в мессенджерах, другие знакомятся со своими боевыми товарищами, некоторые проводят время в молитвах.

«Я не смог остаться в стороне, зная, что там сейчас происходит. У меня там погиб братишка. Страха нет, настроен по-боевому», – делился эмоциями от первых дней пребывания в пункте сбора пестречинец Нурсил. Корреспондент застал мужчину в тот момент, когда он читал намаз.

Некоторые проводят время в молитвах Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

За плечами у Нурсила служба в армии, затем был снайпером. Повестку мужчина получил почти сразу, как объявили о частичной мобилизации. Семья отговаривать от службы не стала. Дома у него остались жена и двое детей.

«Конечно, супруга переживала, плакала. Но я уверен в себе. Верю в Бога, что он поможет», – добавил Нурсил.

Разведчик Талгат родом из Казани. Уверенный взгляд, выправка – все говорило о том, что у него за плечами годы службы.

«Я благодарен тому опыту, моим командирам, моим товарищам. Служба была прекрасной, даже не хотелось уезжать. Нас хорошо обучали, тренировали, были выезды на полигон, на стрельбище», – начал рассказывать Талгат.

Одни общаются по мобильному телефону с родными в мессенджерах, другие знакомятся со своими боевыми товарищами Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

К службе в зоне СВО казанец готов как никогда. Прежде всего для того, чтобы защитить своих родных и близких.

«Мы сейчас должны защитить наших матерей и жен. Своей женщине я могу сказать: "Я люблю тебя, я к тебе вернусь!" Не переживайте, вместе мы сила!», – пользуясь случаем, обратился к родным и близким Талгат.

Сборы мобилизованных в казанских пунктах будут проводиться до 1 октября. Затем всех новобранцев отправят на учебный полигон, где они будут проходить военную подготовку.