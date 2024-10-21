«Не откажем ни одному пациенту»: как РКБ будет работать в дни саммита БРИКС

Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

Медицинские учреждения Татарстана в дни проведения саммита БРИКС будут работать в усиленном режиме. Как будет организована работа в Республиканской клинической больнице, рассказал ее главный врач Рафаэль Шавалиев.

Фото: © Эвелина Киселёва/ «Татар-информ»

«Команда РКБ полностью готова к приему пациентов – всех, кто к нам обратится, в том числе и иностранцев. Мы готовились к этому не один день. У нас есть все возможности усиленного режима организации работы. При этом мы не отказываем ни одному пациенту, мы запаралеллили все возможности оказания помощи населению по всем направлениям», – отметил руководитель клиники.

Фото: © Эвелина Киселёва/ «Татар-информ»

Врачам РКБ будут помогать волонтеры, переводчики и студенты. В больнице готовы принимать больных и с самыми легкими жалобами, так и отработаны сценарии массовых поступлений пациентов.

Перед саммитом БРИКС в РКБ установили дополнительную навигацию, специально для участников форума, чтобы гости могли получить помощь быстро и четко.

«Готовность организована на всех уровнях. Наши бригады обеспечивают медицинское обслуживание в „Казань Экспо“, работают на выездных мероприятиях и выезжают по необходимым медицинским направлениям в МКДЦ и в другие точки, где необходимо медицинское сопровождение», – подчеркнул Рафаэль Шавалиев.

Фото: © Эвелина Киселёва/ «Татар-информ»

Напомним, что в Казани во время саммита БРИКС будут работать 47 дополнительных бригад скорой помощи, которые приедут из других регионов. А поликлиники в Казани будут принимать вызовы на час дольше.