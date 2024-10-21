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Общество 21 октября 2024 09:48

На время саммита БРИКС поликлиники Казани будут принимать вызовы на час дольше

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Во время саммита БРИКС поликлиники Казани перейдут на усиленный режим работы. Начиная с 22 по 24 октября включительно медики будут принимать вызовы на дом с неотложными состояниями на один час дольше обычного графика. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе минздрава РТ.

В дни саммита БРИКС для детских поликлиник прием вызовов будет осуществляться с 8:00 до 19:00. Для взрослых поликлиник прием будет проводиться с 8:00 до 20:00.

Таким образом, неотложная медицинская помощь на дому будет предоставляться детям до 20:00, а взрослым – до 21:00.

Кроме того, на время саммита БРИКС усиливается работа службы скорой помощи. В столицу Татарстана дополнительно прибудет 47 бригад скорой помощи. Все медучреждения будут работать в штатном режиме, отметили в минздраве РТ.

#саммит БРИКС #минздрав рт #поликлиники
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