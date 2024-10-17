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Общество 17 октября 2024 16:50

Во время саммита БРИКС в Казани будут работать дополнительные бригады скорой помощи

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В Казани во время саммита БРИКС будут работать 47 дополнительных бригад скорой помощи, которые приедут из других регионов.

При этом все государственные медицинские учреждения продолжат работать в штатном режиме.

Жители города также могут самостоятельно обращаться за медицинской помощью по графику работы государственных больниц.

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