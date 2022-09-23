«Не мы напали на Украину, Запад привел к власти нацистов»: Казань поддержала референдум

Тысячи человек сегодня пришли в Парк Победы на митинг в поддержку референдумов на Донбассе. Акция прошла под лозунгом «Своих не бросаем». Что говорят простые жители Казани о возможном присоединении ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей к России, в репортаже «Татар-информа».

Акция в поддержку референдумов на Донбассе прошла под лозунгом «Своих не бросаем» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Наконец-то люди на Донбассе обретут мирное небо над головой»

Концертная программа с заслуженными артистами Татарстана, музей казанского танкового училища, военно-полевая кухня – это все можно было увидеть сегодня на митинге в день старта референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях. Поддержать население Донбасса, а также Российскую Армию пришли несколько тысяч человек. Каждый верит – совсем скоро Россия одержит победу.

«Мой родственник сейчас там, на передовой. Каждый день мы смотрим новости, читаем соцсети, надеемся узнать, что там происходит. Мы уверены, что наши военные одержат победу. А люди, которые хотят вернуться к нам, в состав России, наконец-то обретут мирное небо над головой», – поделилась с корреспондентом агентства жительница Казани Людмила.

Стоит отметить, что в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях до начала боевых действий проживали до 7,5 млн человек. Многие из них вынуждены были покинуть свой родной дом. Те, кто остался, а это порядка 5 млн человек, постоянно подвергаются постоянным артиллерийским и ракетным обстрелам со стороны неонацистких боевиков.

19 сентября власти Донецкой и Луганской народных республик, а также руководство контролируемой Вооруженными силами РФ части Херсонской и Запорожской областей объявили о намерении провести плебисциты о вхождении в состав России 19 сентября. Президент России Владимир Путин обещал, что поддержит решение, которые примут жители. Референдумы продлятся до 27 сентября.

Каждый верит – совсем скоро Россия одержит победу Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Запад привел к власти на Украине бандеровцев

Сплочение и поддержка – то, что сейчас необходимо для нашей Родины и для тех, кто желает присоединиться к нам, считает первый секретарь комитета регионального отделения «Коммунистов России» Альфред Валиев.

«Сейчас мы должны поддержать наших братьев, которые хотят вернуться в Россию. Каждый видит, что настало время тяжелых испытаний, но вместе с тем и время больших надежд. Сейчас мы делаем все возможное, чтобы приблизить тот день, когда наша Родина окончательно расправит свои крылья», – обратился со словами поддержки Валиев.

Все, что происходит на Украине, дело рук Запада, действия которого нацелены на разрушение страны, уверен первый секретарь комитета регионального отделения «Коммунистов России».

«Запад уже открыто объявляет своим приоритетом – уничтожение русских и братских народов. Страны действуют через раздробление и уничтожение России. Для них мы не люди, а придаток. Поэтому всем надо понять, мы ведем войну не с Украиной, а с Западом. Не мы напали на Украину, а Запад привел к власти бандеровцев и нацистов», – высказался Валиев.

Тимур Камалетдинов: «Наша страна носила разные названия, но наш народ всегда был един» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Жители Донбасса должны вернуться на историческую Родину

Обрести мир над головой – то, ради чего сейчас проводятся референдумы в ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областях. Там проживают люди, которые восемь лет жили под обстрелами, переживали гибель детей и родных, отметил директор Республиканского центра молодежных формирований по охране общественного порядка «Форпост» Тимур Камалетдинов.

«Сейчас у этих людей есть возможность высказать свое желание вернуться на историческую Родину, в состав России. Наша страна носила разные названия, но наш народ всегда был един, и сегодня мы с вами должны сплотиться как никогда. Мы должны победить, чтобы на нашей земле и на землях Донбасса никогда не было войны», – обратился ко всем присутствующим на мероприятии Тимур Камалетдинов.

«Очевидно, что под всеми действиями НАТО стоит одно желание – уничтожить нас. Мы не должны этого позволить», – заключил директор «Форпоста».