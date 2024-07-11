«Не мог пойти на срочку, по контракту ушел»: боец Цыган призвал не бояться СВО

С тех пор, как боец с позывным Цыган из Бавлинского района Татарстана подписал контракт с Министерством обороны РФ, прошел ровно год. На днях сапер приехал на родину в отпуск.

Бавлинец недолго думал, прежде чем записаться в ряды Вооруженных сил и отправиться в зону специальной военной операции. Сейчас там же находится и его родной брат.

«Три месяца я думал и подписал контракт. Родители тоже поддержали. Я никак не мог оставаться в стороне, когда мои друзья, брат там находится. Ушел по контракту по собственному желанию. Брат попал в мобилизацию в октябре 2022 года. И он, и я в Казани прошли учения. Затем я в Тоцком проходил обучение. Меня обучали саперному мастерству. Затем попал в Рубежное в Северодонецком районе <...>», — рассказал он.

Боец хорошо помнит день, как впервые принял участие в штурмовых действиях. Был приказ взять лес и село Ямполовка.

«Сначала мы не смогли войти в пункт. Дали отпор. Там я потерял близкого товарища. Как только его успели вынести из поля боя и увезти, упал еще один снаряд. Там уже я сам получил контузию. Пробыли в штурме две недели. Они тоже сильные, и мы не сдавались. В марте еще отправили нас на разминирование. Мы должны были открыть коридор для штурмовой бригады. Там сработали быстро», — поделился воспоминаниями военный.

По словам военного, все выплаты, назначенные государством, поступают вовремя, и он вполне доволен ими.

«По прибытии на учебу сразу же пришли 195 тыс. рублей. Затем зарплата, также боевые выплаты выплачивают вовремя. Питание хорошее, доходит гуманитарная помощь, одежды хватает. <...> всегда быстро доходят именные посылки. Спасибо Татарстану, что поддерживают нас. Слышу от ребят, что в некоторых районах с доставкой гумпомощи сложно», — поблагодарил боец.

Будучи военным, быстро привыкаешь к самым разным условиям, уверен бавлинец. Можно переносить и жару, и холод, а вот если окоп наполняется водой, то это очень тяжело.

«Это было в январе во время первого штурма. Мы встали в пять утра. Снег еще лежал. Примерно к восьми утра снег начал таять. Окоп почти полностью наполнился водой. Сильно замерзли. Тогда нам пришлось сутки стоять в холодной воде. Мы не сдались, мы выдержали. Все наши ребята крепкие, выносливые. В такие минуты я всегда думаю о наших дедах, которые прошли военный путь с 1941 по 1945 годы. И отец отслужил. Как я уже говорил, там же находится и родной брат. А вот мужчин, которые бегут за границу, бегут от мобилизации, я не понимаю. Трусость. Почему бы не пойти? Ведь это наша страна, землю, на которой мы стоим, надо беречь. До сих пор многие люди сознательно заключают контракты. Я сам по состоянию здоровья не мог пойти в армию, по контракту всё равно ушел», — описал свое понимание ситуации Цыган.

Семья бойца с нетерпением ждала его отпуска. Особенно младший сын скучал по отцу. Он старается подражать ему и начал интересоваться военной техникой. Папа ему на этот раз купил игрушечный военный самолет.

«Я знаю, что им было трудно без меня. Мой младший сын попросил самолет. Вот купил. Начал интересоваться военной техникой. Я ему иногда присылаю и видео оттуда. Поэтому и интересуется. Всё рассказываю и показываю ему. Хоть и маленький, хочет стать военным лётчиком», — с гордостью сказал отец семейства.

Цыган призвал молодых людей и взрослых мужчин не бояться идти на специальную военную операцию.

«Нас там ждут, нам доверяют и возлагают надежды. Не надо бояться, ребята. Некоторые убегают, этого делать не стоит. Я по собственному желанию оказался там. Быстро привык и уже хочется уйти обратно к боевым товарищам, их нельзя бросать. Мы вернемся, и победа будет за нами!» — заключил он.

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1,5 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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Материал подготовлен при участии Индиры Сайфуллиной.