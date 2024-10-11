«Не мог остаться в стороне»: боец из Нижнекамска рассказал о главной цели в жизни

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Участник специальной военной операции из Нижнекамского района Татарстана с позывным Кама приехал в отпуск. 27-летний парень подписал контракт в апреле прошлого года.

За полтора года на передовой Кама был награжден дважды: на груди у него медаль Жукова и знак «Участник СВО». Их дают за отвагу, самоотверженность и личное мужество. Но сам боец признается, что главная награда в его жизни — это его любимый четырехлетний сын. Находясь в отпуске, всё свое время он посвящает именно ему. Стремится быть для сына героем и примером.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Когда идут военные действия, когда люди страдают, не могу оставаться в стороне. Поэтому было принято решение пойти защитить Родину, дать сыну своему показательный урок. Чтобы в дальнейшем он смог опереться на папу. А папа, став сильнее, смог бы подставить плечо своему сыну, — это главная цель моей жизни», — заявил боец.

Служит военный в артиллерийском полку. Вместе с ним и его товарищ, с которым они дружат с детсадовского возраста. Сил им придают весточки из дома, а еще очень, по их словам, поднимает боевой дух шефская помощь, которую собирают для них в тылу. Без такой поддержки им было бы очень сложно, признался боец. А письма от детей — это, по его утверждению, бальзам на душу.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Машину только полтора месяца назад нам отослали, до сих пор пользуемся, радуемся этому всему», — рассказал военный.

«Вы знаете, это очень трогательный момент, потому что когда читаешь здесь — это одно. А когда ты смотришь и читаешь, что ребенок написал и рисовал это с чувством... Это даже до слез пробивает. Дети пишут: горжусь вами, жду, чтобы вы вернулись быстрее домой. Это очень трогательно», — поделился Кама.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Волонтерская группа «Гуманитарка Татарстана» не только отправляет бойцам посылки с продуктами, лекарствами и другими необходимыми вещами, но и обеспечивает их автомобилями.

Юбилейный, 30-й на счету волонтеров автомобиль купила семья Мишиных. Это уже вторая машина, которую они закупают. Первый «УАЗ» сейчас помогает военным медикам.

«К сожалению, глава семьи, Андрей, погиб. И члены семьи приняли решение в честь него еще одну машину купить и отдать, чтоб мы отправили на фронт ребятам. Автомобиль еще не до конца сделан, здесь будет обязательно написано Палыч, потому что позывной у Андрея был Палыч. Обязательно сделаем и передадим нашим ребятам, чтобы он приносил пользу там», — пообещал администратор группы «Гуманитарка Татарстана» Сурен Авдаян.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

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