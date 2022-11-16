«Не исключена полная остановка “Дружбы”»: что будет с доходами и дивидендами «Татнефти»

«Татнефть» созывает внеочередное собрание акционеров в декабре, чтобы начислить дивиденды за третий квартал. Чего ждать от дивидендной политики компании в будущем, спрогнозировали эксперты «Татар-информа».

С учетом полугодовых дивидендов акционерам за 9 месяцев планируется начислить 39,57 рубля на акцию, или суммарно 92,1 млрд рублей Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Половину прибыли «Татнефть» по-прежнему отдает акционерам

Совет директоров «Татнефти» сегодня дал рекомендации по дивидендам за 9 месяцев. За полугодие акционеры уже получили 32,7 рубля на акцию, или суммарно 76,1 млрд рублей. Это было вдвое больше, чем годом ранее.

За третий квартал планируется доначислить 6,86 рубля на акцию, или в целом 15,96 млрд рублей. Это меньше, чем за третий квартал 2021 года, когда выплаты производились из расчета 9,98 рубля на акцию, всего было перечислено 23,2 млрд рублей. Снижение составило чуть больше 30%.

Тем не менее «Татнефть» следует своей дивидендной политике, а она гласит, что на выплаты акционерам направляется не менее 50% от чистой прибыли.

Так, в первом полугодии чистая прибыль компании выросла вдвое – до 152,2 млрд рублей (по российским стандартам бухгалтерского учета). В третьем квартале она просела на 31% и составила 31,9 млрд рублей. Соответственно, меньше стали и дивиденды, хотя они по-прежнему составляют 50% от прибыли.

«Снижение дивидендов связано с укреплением рубля в третьем квартале и, следовательно, сокращением прибыли», – объясняет эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Пучкарев.

Такого же мнения придерживается инвестиционный стратег компании «Алор Брокер» Павел Веревкин: «Причина снижения дивидендной доходности, заключается в крепком курсе рубля и падении цен на нефть марки Urals. По нашим расчетам, в третьем квартале 2022 года средняя цена российской нефти находилась в районе 4,3 тыс. рублей за “бочку”, это на 17,3% ниже аналогичного периода прошлого года».

«Татнефть» следует своей дивидендной политике Фото: © «Татар-информ»

По итогам года Татарстан может получить 44 млрд рублей дивидендов

С учетом полугодовых дивидендов акционерам за 9 месяцев планируется начислить 39,57 рубля на акцию, или суммарно 92,1 млрд рублей. За тот же период в прошлом году они получили 26,5 рубля на акцию, или всего 61,6 млрд рублей.

Что это значит для республики? Юридические лица под контролем Республики Татарстан, как обозначено на сайте, владеют 34% от уставного капитала компании. То есть республика получит примерно 31,3 млрд рублей.

«До конца года при стабильном курсе рубля около 60-61 рубля за доллар и растущих ценах на нефть, “Татнефть” покажет рост выручки и прибыли в четвертом квартале, что позволит выплатить дивиденды по итогам всего года в размере 55,27 рубля на акцию. Дивидендная доходность может составить около 15% для инвесторов, которые получат все годовые выплаты», – предполагает специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.

Если следовать прогнозу, то суммарные выплаты за год инвесторам составят 128,6 млрд рублей – на 30% больше, чем в 2021 году, структурам республики будет перечислено 43,7 млрд рублей.

«Ожидания по акциям “Татнефти” умеренно позитивные. Чистая прибыль за второе полугодие просядет на фоне укрепления рубля, но цены на нефть остаются высокими, компания будет себя неплохо чувствовать при сложившейся конъюнктуре», – считает Пучкарев. Эксперт добавил, что основными определяющими факторами будут цены на нефть и курс рубля.

Веревкин подчеркивает, что «компания продолжает придерживаться своей дивидендной политики, несмотря все сложности этого года, подобная тенденция увеличивает уверенность в последующих выплатах».

Рустам Минниханов отмечал, что сегодня в целом нефтяная отрасль в России испытывает огромное давление со стороны западных стран Фото: president.tatarstan.ru

Добыча нефти в Татарстане продолжает расти

Если финансовые показатели компания продолжает публиковать (компания не стала пользоваться правом закрыть отчетность на фоне санкций), то производственные показатели компания больше не разглашает. Последняя сводка по добыче нефти была в апреле – за первый квартал.

На последнем совещании с малыми нефтяными компаниями Президент Татарстана Рустам Минниханов отмечал, что сегодня в целом нефтяная отрасль в России испытывает огромное давление со стороны западных стран. Возникают новые вызовы: появляются такие механизмы, как «потолок» цен на нефть. Он подчеркивал, что основная цель – ограничить российскую экспортную выручку, не отказываясь от российской нефти.

«Несмотря на введенные ограничения, нам необходимо искать способы сохранения объемов производства, в том числе прорабатывать новые рынки сбыта», – заявлял Минниханов.

Пока объемы производства в целом сохраняются – в Татарстане за 9 месяцев добыча нефти увеличилась на 4,15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 26,7 млн тонн нефти. У «Татнефти» добыча растет более высокими темпами, чем в среднем по республике, – компания за 9 месяцев добыла 21,4 млн тонн нефти. Если сравнивать с данными предприятия за прошлый год, рост составил более, чем 5%.

Президент даже озвучил прогноз добычи в Татарстане на этот год, обращаясь с посланием к Госсовету РТ: нефтяные компании должны добыть около 36 млн тонн нефти – это будет на 4,4% больше, чем в прошлом году. Если учитывать, что на «Татнефть» приходится около 80% все нефти добываемой в республике, то компания получит почти 29 млн тонн черного золота.

Основной объем продаж нефти приходится на нефтепровод «Дружба», который не попадает под санкции Запада Фото: © Водник, CC BY-SA 3.0, commons.wikimedia.org

«Главным риском для доходов компании является трубопровод «Дружба»

«Сейчас бизнес чувствует себя довольно неплохо. Основной объем продаж нефти приходится на нефтепровод “Дружба”, который не попадает под санкции Запада. Компания инвестирует и наращивает объемы переработки, на нефтепродукты приходится около 45% выручки. Также “Татнефть” постепенно снижает долю экспорта, а в текущих условиях это выглядит верным решением. Главным риском для доходов компании является трубопровод “Дружба”, с которым постоянно происходят какие-то происшествия и не исключена его полная остановка в будущем из-за санкций», – прокомментировал Вавилов.

Говоря о прогнозах, он также отметил, что в 2023 году ожидается повышение налоговой нагрузки, связанное с отменой льгот по НДПИ, это скажется на прибыльности компании.

Он полагает, что компания в будущем будет придерживаться своей дивидендной политики, но корректируя ее исходя из рыночной конъюнктуры. «В случае наступления мировой рецессии спрос на нефть и нефтепродукты может резко сократиться, что снизит стоимость барреля, соответственно и доходы “Татнефти” упадут. В целом до конца первого квартала 2023 года ситуация выглядит вполне оптимистичной для инвесторов в акции “Татнефти”», – сказал Вавилов.

Павел Веревкин назвал свой базовый прогноз – «дальнейшее снижение дивидендной доходности».

«Впереди для компании достаточно рисков. К ним можно отнести возможность падения цен на нефть вследствие рецессии мировой экономики, трудная прогнозируемость курса рубля, возможные ограничения на поставку в ЕС нефти по трубопроводу “Дружба” (почти весь объем экспорта “Татнефти” идет через него), потолок цен на нефть G7», – полагает эксперт.

Фото на анонсе: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»