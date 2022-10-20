Президент РТ: В Татарстане в этом году планируется добыть 36 млн тонн нефти

В текущем году в Татарстане планируется добыть порядка 36 млн тонн нефти, сообщил сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов в ежегодном послании Госсовету РТ.

Напомним, что по итогам 2021 года нефтяные компании добыли в республике около 34,5 млн тонн. Таким образом, добыча вырастет на 4,4%.

Рустам Минниханов подчеркнул в послании, что нефтегазохимический комплекс является основой экономики республики. «Мы благодарны компании „Татнефть“, которая системно занимается импортозамещением в добыче и переработке нефти и успешно справляется с внешними вызовами. Это пример того, как нужно выстраивать работу на отечественных технологиях и оборудовании», — подчеркнул руководитель республики.

Также, по его словам, свою эффективность показали малые нефтяные компании. Он напомнил, что решение по их созданию было принято первым Президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым 25 лет назад. За этот период доля малых компаний в добыче нефти в республике выросла с 3% до 20%.

Кроме того, Президент отметил, что большая работа проводится на комплексе ТАНЕКО по увеличению первичных мощностей по приему и переработке нефти до 16,3 млн тонн в год, без производства мазута. В текущем году планируется ввести 4 новые установки.

Он заметил, что стабильно работает и нефтекомплекс «ТАИФ-НК». «Все это позволяет нам выйти на уровень переработки сырья 23 млн тонн», — уверен Рустам Минниханов.

Оглашение ежегодного послания Президента РТ проходит в Большом концертном зале имени Салиха Сайдашева в Казани. На заседание кроме депутатов Госсовета РТ приглашены руководители министерств и ведомств республики, общественных организаций, представители федеральных органов законодательной и исполнительной власти.