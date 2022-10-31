Минниханов: Малые нефтяные компании обеспечивают до 20% ежегодной нефтедобычи в РТ

фото: пресс-служба Президента РТ

Около 20% нефти, ежегодно добываемой в Татарстане, приходится на малые нефтяные компании республики. Решение об их создании, принятое в 1997 году первым Президентом РТ Минтимером Шаймиевым, помогло тогда избежать дальнейшего снижения добычи. Об этом на совещании с руководителями малых компаний напомнил Президент РТ Рустам Минниханов.

Минниханов подчеркнул, что сейчас отрасль столкнулась с огромным давлением извне, со стороны западных стран. Так, был введен потолок цен на нефть, основная цель которого — «ограничить российскую экспортную выручку, не отказываясь от российской нефти». Однако, добавил он, это приведет лишь к дальнейшему осложнению обстановки на мировых энергетических рынках и усилению инфляции в странах ЕС.

«Несмотря на введенные ограничения, нам необходимо искать способы сохранения объемов производства, в том числе прорабатывать новые рынки сбыта», — заметил руководитель республики.

По его данным, за девять месяцев 2022 года в России добыто 398,7 млн тонн нефти — на 3% больше, чем в прошлом году. В Татарстане же показатель улучшился на 4,15% в сравнении с январем-сентябрем 2021-го.

В республике добыто более 26 млн тонн нефти, из которых более 21 млн пришлось на «Татнефть», а свыше 5 млн — на малые нефтяные компании.

Президент напомнил, что в 2022 году исполнилось 25 лет со дня образования таких компаний в Татарстане. Это этот период они добыли более 140 млн тонн нефти, перечислив в республиканский бюджет свыше 114 млн рублей налогов. «Хочу поблагодарить вас и ваших коллег за большой вклад в развитие нашей республики», — заметил Президент.

Как доложил первый заместитель генерального директора — главный инженер АО «Нефтеконсорциум МНК» Олег Вышенский, до конца года МНК доведут добычу нефти как минимум до 7 млн тонн. Уже сейчас поставленные планы выполнили 27 компаний.

В республике ведется работа по повышению промышленной безопасности на таких объектах, рассказал руководитель Приволжского управления Ростехнадзора Азат Мубаракшин. Так, с января по сентябрь специалисты ведомства провели 46 проверок, выявив 461 нарушение.

Рустам Минниханов отметил, что главная задача — обеспечение безопасности людей, работающих на производстве, а не число проведенных проверок. Он поручил руководителям МНК уделить повышенное внимание работе инженерных служб и профилактике ЧП.