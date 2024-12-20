«Не думала, что смогу так влиться»: жительницу РТ наградили медалью «За содействие СВО»

Фото предоставлено Ильсеяр Хаертдиновой

Жительница Мензелинска Галия Кириллова за неоценимый труд и помощь бойцам спецоперации награждена Благодарственным письмом главы района и медалью «За содействие СВО». Она поделилась, что благодарна всем, кто оценил ее труд, и заверила, что это не только ее заслуга, но и волонтеров группы по изготовлению сухих супов «Поможем нашим Мензелинск», которые неустанно, не покладая рук трудятся в тылу во имя Победы.

«Когда я стала помогать, я не думала ни о какой награде. Просто от чистой души делала то, что в моих силах», — признается женщина.

Галие Кирилловой 68 лет, однако не в ее характере сидеть дома без дела. Всю жизнь она была активной и целеустремленной, старалась помогать людям. В мае 2023 года присоединилась к волонтерскому движению и стала чистить, нарезать и сушить овощи для приготовления сухих супов, которые так полюбились бойцам СВО.

Галие во всем помогает ее супруг Анатолий. Когда ее не бывает дома, принимает овощи, которые привозят волонтеры для дальнейшей обработки, чистит вареную картошку и другие овощи. Всю осень он неустанно мелко крошил зелень, собранную со своего огорода, а также ту, которую щедро привозили волонтеры.

Фото предоставлено Ильсеяр Хаертдиновой

«Когда я начала заниматься этим делом, я даже не думала, что смогу так влиться», — с улыбкой начала свой рассказ Галия апа.

Сначала этим занималась ее дочь Наталья. Несмотря на то, что она воспитывает ребенка с ограниченными возможностями, девушка каждый день по нескольку часов крошит овощи. Всеми секретами сушки овощей Наталья поделилась со своей мамой.

«У нас задействована вся семья. Это каждодневный и нелегкий труд. Как могла помогала дочери: мыла и чистила овощи», — продолжает свой рассказа Галия Кириллова.

Неравнодушная женщина досконально изучила технологию сушки каждого овоща, мяса и часами может говорить о своем занятии. С блеском в глазах она рассказывает об этом процессе, который занимает большую часть ее свободного времени.

«У каждого овоща своя технология доведения до сушки. Если взять морковь и свеклу, их не только почистить надо, а еще сделать термообработку. На семь минут ставлю в микроволновку, затем даю остыть, так как в горячем виде в сушилку их ставить нельзя, а затем раскладываю в сушилки. Картофель сначала надо отварить, подсушить, почистить и дать время на открытом воздухе постоять, так как в этом году из-за сильных дождей картофель водянистый. Лук не проходит термообработку, однако его надо сушить около 10-12 часов. Летом было много огурцов, но свежие в супы не идут, их надо сначала засолить, нарезать, поставить под гнет, чтобы вышел весь сок, а затем уже сушить в сушилке около 10-12 часов», — поделилась секретами технологии мензелинка.

В хозяйстве у Галии две сушилки по 10 поддонов. Одну из них она приобрела самостоятельно. В начале обе сушилки работали без перерыва, практически круглосуточно. Но со временем техника начала подводить, и овощи стали подгорать. Теперь они используются по очереди, чтобы избежать повреждения продуктов.

Для Галии Кирилловой помощь бойцам СВО — дело личное. Первый муж ее дочери Радик Ризатдинов погиб на спецоперации. Продолжают служить в зоне боевых действий и ее двоюродные племянники и другие родственники.

«Да, бывает, что некоторые говорят: „Зачем тебе это надо? Тебе за свет оплачивают?“. Они не понимают, что это добровольная помощь защитникам СВО. Но я отвечаю, что даже в Отечественную войну люди сплотились и помогали. В основном же народ у нас отзывчивый. Многие мамы, у которых сыновья погибли, помогают, чем могут», — рассказывает Галия Кириллова.

Активистка твердо уверена, что выбрала правильный путь. Ее преданность делу впечатляет и вдохновляет других на подобные добрые дела.

Нужно отметить, что Галия успевает вязать и теплые носки для бойцов. В прошлом году она связала 30 пар из шерсти, которую ей привезли волонтеры. Она сначала растеребила, потом спряла нитки. А на днях она передала волонтерам еще 8 пар теплых носков.

«На СВО нет чужих детей, все они наши. Ребята защищают нас, дают возможность жить здесь мирно, мы хотим им помочь, хоть как-то отблагодарить, поддержать в их нелегком деле. Супы, которые мы готовим для них, очень хорошо утоляют голод. Не надо стоять часами и готовить. Заварил кипятком, подождал несколько минут, и полноценный обед готов. Также нашим бойцам нравятся чаи, в которых добавлены душистые травы, собранные неравнодушными мензелинцами. Всем волонтерам желаю крепкого здоровья, благополучия, удачи, терпения. Победа будет за нами!» — говорит Галия Кириллова.

Фото предоставлено Ильсеяр Хаертдиновой

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО.

«Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

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