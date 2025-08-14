«Не должны забывать тех, кто воюет»: жительница Актаныша плетет сети боевым друзьям сына

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

В Центре детского творчества Актаныша снова кипит работа, призванная помочь бойцам специальной военной операции.

Весной, в марте этого года, члены Клуба ветеранов «Здоровье» уже занимались плетением сетей, но после того, как закончились материалы, работа приостановилась. Возобновить ее предложила руководитель организации «Ихлас гәмәл» Илина Арсланова – женщина, чья личная история переплетается с темой фронта особым, трагическим образом. Ее сын Мансур погиб, став героем на передовой.

«Семьи боевых друзей Мансура до сих пор на связи со мной. Недавно одна из матерей, провожавшая сына на фронт, попросила помочь – для укрытия блиндажей нужны были маскировочные сети. Мы обсудили это с волонтерами района и решили: надо начинать снова», – рассказывает Илина.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Вместе с ней у станков и рам для сетей работают жительница села Новое Алимово Гульчачак Фасикова и руководитель клуба «Здоровье» Замфира Хафизова. Они обучают участников «Ихлас гәмәл» основам плетения и активно участвуют в субботниках, привлекая к делу и других сельчан.

«Мы не успели подготовить сети для нашего муслюмовца, но группа «Пчелки» из села Тумутук Азнакаевского района быстро откликнулась и сделала три сети. Мы собрали средства, привезли материалы из Казани. Сейчас наша цель – сплести десять сетей размером три на десять метров», – говорит Илина.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Она благодарит Замфиру за то, что на субботник пришли и пожилые женщины. Работы в основном идут утром, с 9 до 11 часов, а после обеда проводятся дополнительные занятия. При посещении Центра важно иметь сменную обувь. Цвет сетей – разные оттенки зеленого, символизирующие раннюю осень на Украине и подзолистые почвы.

«В марте мы уложили четыре сети размером 7 на 12 метров. Мы желаем нашим ребятам скорейшего возвращения домой. Сейчас работа идет медленнее, чем летом, но мы живем в мире и не должны забывать тех, кто воюет. Будем помогать, чем сможем», – говорит Замфира Хафизова.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Работа по подготовке окопов, блиндажей и укрытий, защищающих технику от атак, продолжается. Волонтеры уверены: плетение сетей – дело несложное, но жизненно необходимое.

«Мы знаем, как тяжело там. Пусть и наша помощь дойдет до них», – добавляет Лилия Сагидуллина, участница группы инвалидов.

Центр детского творчества приглашает всех желающих присоединиться к этой инициативе. Здесь каждый узелок на сетке – это не просто петля из ткани, а часть надежды на то, что бойцы вернутся домой целыми и невредимыми.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.