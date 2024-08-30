«Не даем врагу прорваться»: пехотинец из Пестрецов рассказал о службе на СВО

На фото: Мавлия и Ильшат Салаховы / Фото семейного архива

Жизнь супругов Салаховых из Пестречинского района сильно изменилась после мобилизации. В сентябре 2022-го Мавлия и Ильшат готовились к поездке на море, но тут пришла повестка из военкомата.

«Когда ему вручили повестку, он посмотрел на меня и сказал, что скрываться не станет», — вспомнила Мавлия.

Все деньги, которые планировали потратить на отдых, ушли на сборы. Когда Мавлия проводила мужа, узнала, что беременна. Как раз в тот промежуток времени Ильшат перестал выходить на связь. Она не знала, к кому обращаться, от отчаяния даже ходила к бабушке-знахарке.

«Матурым, это я», — такими были первые слова, прозвучавшие от звонившего с неизвестного номера ровно через 15 дней после пропажи мужа.

Ильшат нашелся и тут же узнал о скором пополнении семьи. Обрадовался, потому что давно хотел еще одного ребенка. А Мавлия, понимая, что «пропасть с радаров» он может в любой момент, а в неизвестности жить невозможно, объединилась с женами сослуживцев мужа. Создали общий чат, где стали делиться новостями, кто и что знает.

Беременность Мавлии протекала нелегко: женщина постоянно переживала за любимого человека. Военнослужащий смог приехать на выписку жены и дочери из роддома. Семья провела короткое время вместе, и уже многодетной маме было тяжелее, чем раньше, отпускать главу семьи обратно в зону спецоперации.

«В один день я посмотрела на себя в зеркало и сказала: там твой муж, молодые парни погибают, а ты сидишь здесь и ревешь. С тех пор стала активно помогать — сначала взводу мужа, потом мы создали волонтерскую группу „Помощь своим“. Муж был против, ведь на мне и так вся семья. Но когда увидел, что общественная деятельность меня отвлекает, успокаивает, поддержал», — поделилась женщина.

«Мы отрабатываем запросы военнослужащих, каждый месяц доставляем продукты и предметы первой необходимости, закупаем одежду для них. Уже работаем от республики. В сборе средств участвует обычный народ, они видят все чеки, выплаты. Мы сами доезжаем до наших ребят с гуманитаркой», — пояснила волонтер.

Мавлия всегда была бесстрашной, тем более когда это касается родных. Мужа дольше года не было дома, поэтому жена решила действовать по принципу «если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе». И отправилась в зону СВО, понимая, что поездка может быть совершенно бесполезной, но надеясь хотя бы увидеть Ильшата. Всё сложилось хорошо: Ильшата отпустили в отпуск. Так семья, хоть на короткое время, но воссоединилась.

У них трое детей — старшему сыну Ильсафу 18 лет, средней дочери Самире семь лет, младшей Камиле — год. Когда Мавлия занята волонтерской деятельностью, с малышкой нянчится свекровь — она всегда рядом, женщины как могут поддерживают друг друга. Вдвоем легче переживать тоску по сыну и мужу.

Ильшат родился в Казани, после школы отучился на повара, отслужил в армии в Хабаровском крае. До мобилизации работал в сфере строительства, делал натяжные потолки. Никогда не думал, что станет военным. Теперь, спустя два года службы в зоне СВО, признается — прошел через такое, что никогда не забыть. Он пехотинец.

«Держим оборону, не даем врагу прорваться. Находимся на передовой», — заявляет он.

После вопроса «Приходилось ли идти в бой?» Ильшат выдержал тяжелую паузу и коротко ответил: «Да, ходили». Видел он и смерть товарищей, что морально тяжелее всего переносить. «Мы один сплоченный коллектив, друг за друга всегда держимся. Уже стали там как одна семья, только живем в окопах», — говорит он.

Отпуск проводит с семьей, занимается здоровьем. Конечно, двух недель на все дела не хватает. Но служба не ждет.

У каждого из супругов на шее висят одинаковые жетоны с молитвой. Это своего рода оберег и символ единения двух любящих людей. Пара надеется, что скоро они, как и прежде, будут каждый день засыпать и просыпаться вместе.

«В планах вернуться домой, вернуться с победой. Об остальном думать пока рано, еще ничего не закончилось. Патриотический дух помогает. Главное — не озлобиться, а оставаться человеком», — заключил боец.

Фото семейного архива

С 1 августа граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ в Татарстане, смогут получить до 1,7 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с новым указом Президента РФ о федеральной выплате в 400 тыс. рублей военным, которые в указанный период заключат контракт для службы в зоне СВО (вместо 195 тыс. ранее).

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. 8 (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 (800) 222-59-00. Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел.. Обратиться можно и по номеру