«Страха не было, я шел спасать ребенка»: история девочки, провалившейся под лед в Казани

Трагедией едва не закончилась обычная прогулка для 10-летней школьницы. Вечером 17 марта они с подругой гуляли по берегу озера Средний Кабан в Казани. Внезапно одна из девочек провалилась под лед…К счастью, рядом оказался Тимур Зиганшин, который, рискуя жизнью, вытащил ребенка из воды. История спасения – в репортаже «Татар-информа».

Сообщения о том, что на озере Средний Кабан под лед провалилась 10-летняя девочка, появились поздно вечером в четверг, 17 марта. В информации пресс-службы ГУ МЧС России по РТ значилось, что школьницу из воды спас мужчина, но сведений о том, кто он, не было. На следующий день выяснилось, что героем оказался случайный прохожий, который гулял с семьей неподалеку. Мужчина вытащил ребенка из воды на берег, согрел в своем автомобиле, передал девочку подъехавшим медикам скорой и уехал…

Тимур Зиганшин, рискуя жизнью, вытащил ребенка из воды Фото: © Полина Шевчук / «Татар-информ»

«Страха не было – я просто шел спасать ребенка, и всё»

В тот вечер 30-летний шеф-повар одного из столичных ресторанов вместе с женой и маленьким ребенком гуляли вдоль озера. Супруги уже собирались уходить, торопились на ужин к родителям. Стали прогревать машину, но тут жена Тимура услышала, как кто-то зовет на помощь.

«Я вначале подумал, что кричит мальчик. Сразу стало понятно, что голос идет со стороны озера. Взглянул вниз, а там – две девочки. Одна уже по шею в воде, а вторая стоит рядом и звонит кому-то по телефону. Видимо, вызывала спасателей», – вспоминает Тимур.

Тимур сразу же побежал вниз. Девочки были в 5-7 метрах от берега. Мужчина огляделся, сломал самую толстую палку и протянул ребенку.

«Я за секунду оценил ситуацию, дал один конец палки девочке, чтобы она ухватилась и немного успокоилась. Стал медленно тянуть и подбираться на коленях поближе. Слышал, что где-то трещит лед, но времени на раздумья не было. И страха не было. Знал, что нужно спасать ребенка, и всё», – продолжил свой рассказ Тимур Зиганшин.

Тимуру удалось вытянуть ребенка на берег. Пуховик, в который была одета девочка, намок – стал ледяным и очень тяжелым. Школьница говорила, что совсем не чувствует ног. Тогда Тимур снял с нее пуховик, максимально обтер и усадил в свой автомобиль.

«Мы дождались медиков и полицию. После узнали через подругу номер учителя, а у него – телефон мамы пострадавшей девочки. Сообщили о произошедшем. Конечно, родители были в шоке», – поделился Тимур.

Мужчина вытащил ребенка из воды на берег, согрел в своем автомобиле и передал девочку подъехавшим медикам скорой Фото: ГУ МЧС России по РТ

«Уверен, на моем месте так поступил бы каждый»

После спасения ребенка Тимур с семьей отправился на ужин к родителям. Там рассказали, что произошло.

«Родители были в шоке. Но, конечно, гордятся мной. Но я уверен, что на моем месте так каждый бы поступил», – с улыбкой сказал собеседник.

О том, что его ищут сотрудники МЧС, Тимур узнал от друзей – они стали звонить и говорить, что героя, спасшего ребенка, разыскивают. После этого он позвонил по номеру, указанному в СМИ.

«Мне сказали, что я представлен к государственной награде и мне нужно приехать в Центр ГИМС, чтобы подписать необходимые бумаги», – рассказал Тимур.

По мнению Тимура, чтобы такие ситуации не повторялись, родители должны постоянно быть с детьми на связи. Знать, где они находятся, и, конечно, рассказывать об опасности выхода на лед. Кроме того, детям нужно знать элементарные правила поведения при экстремальной ситуации и номера, куда можно обратиться за помощью.

Юрий Венедиктов поблагодарил Тимура за героический поступок Фото: © Полина Шевчук / «Татар-информ»

«Это поступок смелого, отважного человека и пример для подрастающего поколения»

Главный государственный инспектор по маломерным судам Республики Татарстан Юрий Венедиктов поблагодарил Тимура за героический поступок. По его словам, Тимур поступил как смелый и отважный человек и должен быть примером для всех. Венедиктов отметил, что мужчина поступил «как по учебнику» – все сделал верно, это помогло спасти жизнь ребенку.

«Зачастую бывает так, что взрослые, увидев на льду ребенка, вместо помощи начинают снимать все на камеру и выкладывать в соцсети. Зачем – непонятно. Увидев гуляющего на льду ребенка, нужно в первую очередь его оттуда прогнать и позвонить на единый номер вызова экстренных служб 112. Я напоминаю, что детям находиться на льду без сопровождения взрослых запрещено», – подчеркнул Юрий Венедиктов.

Уже сейчас начались процессы вскрытия малых рек Фото: ГУ МЧС России по РТ

«Тонут и в ручье глубиной 50 см»

По словам главы ГИМС, уже сейчас начались процессы вскрытия малых рек – на Казанке у Третьей транспортной дамбы, под мостом «Миллениум» и возле Кремлевской дамбы. Выходить в этих местах на водоемы крайне опасно.

«Около двух недель назад у нас уже был случай провала под лед человека у Третьей транспортной дамбы. Тогда его спас очевидец. Хочу напомнить, что вторая по счету причина гибели людей – это падение в воду. Утонуть можно и в ручье глубиной 50 см – просто упав со склона и скатившись в воду», – подчеркнул Юрий Венедиктов.

Главный госинспектор по маломерным судам РТ напомнил, что за выход на лед толщиной менее 7 см предусмотрен штраф до 1500 рублей.

За героический поступок Тимура Зиганшина представят к государственной награде «За спасение утопающих». Все необходимые документы в ближайшее время будут направлены в Москву.