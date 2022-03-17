На озере Средний Кабан в Казани 10-летняя девочка провалилась под лед

Сегодня вечером по номеру вызова спецслужб 112 сообщили о том, что на озере Средний Кабан около улицы Авангардной десятилетняя девочка провалилась под лед.

Прибывшие на место спасатели ЗПСО №2 выяснили, что ребенка спас один из очевидцев. Он же передал девочку врачам скорой помощи, которые для дальнейшего обследования доставили ее в ДРКБ Казани.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, ребенок был на льду без сопровождения взрослых.

В ведомстве отметили, что сейчас стуктура льда на городских водоемах неоднородна, наблюдаются полыньи и промоины. Будьте крайне осторожны, не выходите на лед сами и еще раз предупредите об этой смертельной опасности своих детей.