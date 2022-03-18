В МЧС выяснили, кто спас девочку на казанском озере, мужчину ищут, чтобы наградить

Сотрудники ГУ МЧС России по РТ установили личность жителя Казани, который накануне спас на озере Средний Кабан десятилетнюю девочку, которая могла утонуть. Спасителем ребенка оказался Зиганшин Тимур Альфредович.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ведомства, мужчина вместе с женой и ребенком гуляли около озера. В какой-то момент они услышали со стороны водоема крики – они увидели двух девочек, одна из них была в воде по грудь, кричала и просила о помощи.

Мужчина сразу же подбежал, вытащил ребенка из ледяной воды. Затем они посадили девочку в машину, чтобы она согрелась до приезда скорой помощи.

В данный момент в ГУ МЧС России по РТ ищут мужчину, чтобы поблагодарить его и наградить. Он может сам обратиться по круглосуточному телефону (843) 288-46-96.

Ранее агентство сообщало о том, что на озере Средний Кабан в Казани 10-летняя девочка провалилась под лед.