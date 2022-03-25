С 4 марта Украина не подтвердила ни одного гумкоридора в сторону России

Украина с 4 марта не подтвердила ни одного гуманитарного коридора для эвакуации мирных граждан на территорию России. Об этом заявил глава Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев, передает ТАСС.

Военноначальник отметил, что коридоры на киевском, черниговском, сумском, харьковском и мариупольском направлениях Россией открываются ежедневно.

«Из них по одному гуманитарному коридору — в Россию и еще по одному — через подконтрольные киевским властям территории в сторону западных границ Украины, — доложил Мизинцев. — Украинская сторона ни разу за весь период не подтвердила ни одного гуманитарного коридора в сторону Российской Федерации».

Начальник НЦУО также обратил внимание, что РФ каждый день согласовывает все дополнительные гуманитарные коридоры, которые предлагает Киев, а российские военные неукоснительно соблюдают «режим тишины» на всех маршрутах, несмотря на то, что это замедляет процесс спецоперации.

«Но это делается исключительно в интересах спасения мирных граждан», — подчеркнул Мизинцев. По его словам, украинская сторона продолжает систематически обстреливать гумколонны и пытаться «переложить ответственность за собственные бесчеловечные деяния на подразделения российских войск».