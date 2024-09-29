Госдума: Маткапитал могут увеличить до 854 тыс. рублей в 2025-м

В 2025-м маткапитал может увеличиться до 646 тыс. рублей за первого ребенка и до 854 тыс. рублей за второго. Об этом рассказала член комитета Госдумы по соцполитике Екатерина Стенякина, чьи слова приводит РИА «Новости».

Напомним, последний раз размер материнского капитала увеличивали в начале текущего года – до 631 тыс. рублей на первого ребенка и до 833 тыс. рублей за второго ребенка.

Однако, по словам спикера, учитывая темпы развития инфляции, маткапитал могут увеличить. Причем в 2025-м на обеспечение этими выплатами выделено 694,2 млрд рублей.

В РФ программа маткапитала действует с 2007-го. Его можно потратить на образование ребенка, улучшение жилищных условий, оплатить соцреабилитацию для детей с инвалидностью или же направить на накопительную часть пенсии мамы.