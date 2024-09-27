Минниханов: В республике комфортно жить, трудиться, создавать семьи и растить детей

Татарстан продолжает свое устойчивое развитие благодаря общественно-политической и экономической стабильности, а также межнациональному миру и межрелигиозному согласию. Об этом заявил Раис РТ Рустам Минниханов в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана.

«В республике комфортно жить, трудиться, создавать семьи и растить детей. Мы твердо стоим на защите наших традиционных ценностей», — отметил руководитель республики.

Минниханов подчеркнул, что это наследие необходимо сохранить для будущих поколений. Раис РТ также обратил внимание на поддержку руководства страны и лично Президента Владимира Путина.