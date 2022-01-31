Названы результаты тестов на коронавирус у сборной России по фигурному катанию

Отрицательные результаты тестов на коронавирус зафиксированы у всех фигуристов сборной России по фигурному катанию, сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Напомним, что команда сейчас проходит финальный перед Олимпиадой в Пекине тренировочный сбор в Красноярске.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Турнир по фигурному катанию, помимо женского одиночного катания, будет представлен мужчинами-одиночниками, парами, танцами на льду и командными соревнованиями.

Спортивная редакция ИА «Татар-информ» публиковала расписание олимпийского турнира по фигурному катанию.

Ранее президент «Самбо-70», где занимаются воспитанницы Этери Тутберидзе, Ренат Лайшев в интервью спортивной редакции ИА «Татар-информ» назвал Камилу Валиеву очевидным фаворитом Олимпиады в Пекине.