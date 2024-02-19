Казань попала в топ городов по динамике ставок аренды «однушек» за последние 5 лет

Столица РТ заняла 6 место в рейтинге городов по динамика средних ставок аренды однокомнатных квартир за последние пять лет. По данным экспертов, с 2019 года аренда «казанских однушек» подорожала на 63% или с 16,4 тыс. рублей до 26,7 тыс. рублей.

Дороже всего аренда таких квартир подорожала в Нижнем Новгороде – с 14,4 до 28 тыс. рублей (+94%). Второе место в данном рейтинге эксперты отдали Челябинску, где ценник поднялся с 11,5 до 22,2 тыс. рублей (+93%). Топ-3 замкнул Ростов-на-Дону (+78% или с 15,3 до 27,2 тыс. рублей), пишет РБК.

В топ-5 также попали Омск, где аренда за пять лет выросла на 76% (с 11,6 до 20,5 тыс. рублей), и Красноярск с динамиков в +64% (с 14,9 до 24,5 тыс. рублей).

В «десятку» также вошли Новосибирск. Там аренда «однушек» подорожала на 62% (с 17,1 до 27,7 тыс. рублей). Далее идут Краснодар (+61% или с 16 до 25,8 тыс. рублей), Самара (+57% или с 14,6 тыс. до 22,9 тыс. рублей), Пермь (+52% или с 14,7 до 22,4 тыс. рублей) и Воронеж (+49% или с 12,8 до 19,1 тыс. рублей).

Ранее сообщалось, что Татарстан занял первое место в рейтинге привлекательных регионов для поиска работы.

Также «Татар-Информ» писал, что два татарстанских города вошли в топ-50 по вводу жилья в России.