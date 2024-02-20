Составлен рейтинг районов Казани по дороговизне «вторички»

Фото: «Татар-информ»

Самые недорогие квартиры на «вторичке» по средней стоимости за квадратный метр расположены в Авиастроительном районе. Там цена «квадрата» составляет около 135 тыс. рублей по состоянию на 1 квартал 2024 года. Об этом журналисту «Татар-информа» сообщил руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов, проанализировав по запросу цены на недвижимость в столице РТ.

Чуть дороже «вторичка» – в Московском районе – 142 тыс. рублей на данный момент. Далее идут Кировский (146 тыс.), Приволжский (159 тыс.) и Советский (165 тыс.) районы.

Самые дорогие квартиры вторичного рынка жилья зафиксированы в Ново-Савиновском (194 тыс.) и Вахитовском (237 тыс.) районах.

Ранее были названы районы Казани с самыми дорогими и дешевыми новостройками.