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Составлен рейтинг районов Казани по дороговизне «вторички»
Самые недорогие квартиры на «вторичке» по средней стоимости за квадратный метр расположены в Авиастроительном районе. Там цена «квадрата» составляет около 135 тыс. рублей по состоянию на 1 квартал 2024 года. Об этом журналисту «Татар-информа» сообщил руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов, проанализировав по запросу цены на недвижимость в столице РТ.
Чуть дороже «вторичка» – в Московском районе – 142 тыс. рублей на данный момент. Далее идут Кировский (146 тыс.), Приволжский (159 тыс.) и Советский (165 тыс.) районы.
Самые дорогие квартиры вторичного рынка жилья зафиксированы в Ново-Савиновском (194 тыс.) и Вахитовском (237 тыс.) районах.
Ранее были названы районы Казани с самыми дорогими и дешевыми новостройками.
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