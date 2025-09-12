Названы поселения Татарстана с самыми необычными названиями

Фото: © «Татар-информ»

В Татарстане насчитывается восемь поселений с необычными названиями. Все они опубликованы в каталоге наименований географических объектов РТ.

Среди таких поселений: село Убей (Дрожжановский район РТ), село Пролей-Каша (Тетюшский район), село Прости (Нижнекамский район), поселок Мишка-Овраг (Елабужский район), деревни Дыреевка (Мензелинский район), Уют (Сабинский район), Чуча (Пестречинский) и Перцовка (Заинский район).

Отметим, что в общей сложности в Татарстане насчитывается более 3 тыс. географических объектов.