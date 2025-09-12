news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 12 сентября 2025 06:30

Названы поселения Татарстана с самыми необычными названиями

Читайте нас в
Телеграм
Названы поселения Татарстана с самыми необычными названиями
Фото: © «Татар-информ»

В Татарстане насчитывается восемь поселений с необычными названиями. Все они опубликованы в каталоге наименований географических объектов РТ.

Среди таких поселений: село Убей (Дрожжановский район РТ), село Пролей-Каша (Тетюшский район), село Прости (Нижнекамский район), поселок Мишка-Овраг (Елабужский район), деревни Дыреевка (Мензелинский район), Уют (Сабинский район), Чуча (Пестречинский) и Перцовка (Заинский район).

Отметим, что в общей сложности в Татарстане насчитывается более 3 тыс. географических объектов.

по теме Какие поселения в Татарстане имеют самые длинные названия
Какие поселения в Татарстане имеют самые длинные названия
читайте также
Названы поселения Татарстана с самыми короткими названиями
Названы поселения Татарстана с самыми короткими названиями
#село #деревня #название #Татарстан
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Рустам Минниханов пригласил жителей и гостей Татарстана на форум Kazan Digital Week

Рустам Минниханов пригласил жителей и гостей Татарстана на форум Kazan Digital Week

11 сентября 2025
Минниханов в преддверии выборов обратился к татарстанцам

Минниханов в преддверии выборов обратился к татарстанцам

11 сентября 2025