Общество 9 сентября 2025 06:30

Какие поселения в Татарстане имеют самые длинные названия

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Татарстане поселением с самыми длинным названием стал поселок Каратунского хлебоприемного пункта, расположенный в Апастовском районе РТ. В его названии насчитывается 32 символа без учета пробелов и слова «поселок». Такие данные следуют из каталога наименований географических объектов республики.

Также в республике есть поселок Татарской зональной опытной станции, который находится в Камско-Устьинском районе республики. В его названии тоже насчитывается 32 символа без учета пробелов и слова «поселок».

Отметим, что в общей сложности в Татарстане насчитывается более 3 тыс. географических объектов.

