Названы поселения Татарстана с самыми короткими названиями

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане самое короткое название имеет деревня Ик. Она расположена в Ютазинском районе республики, следует из каталога наименований географических объектов РТ.

Также в республике насчитывается еще 10 поселений, названия которых состоят из трех букв. К ним относятся Мюд (поселок в Аксумбавевском районе), Усы (село в Актанышском районе), Уба (деревня в Бавлинском районе), Ура (село в Балтасинском районе), Зай (поселок при ж/д станции в Бугульминском районе), Сая (поселок в Высокогорском районе), Ачи и Оша (села в Нижнекамском районе), Ачи (деревня в Тюлячинском районе) и Луч (поселок в Чистопольском районе).

Всего в Татарстане насчитывается более 3 тыс. географических объектов.