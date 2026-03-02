Названы казанские парковки, которые закроют на ночь из-за уборки снега

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Власти столицы Татарстана опять просят жителей города убрать свои автомобили с некоторых муниципальных парковок, где предстоящей ночью будут убирать снег. Об этом сообщается в Телеграм-канале «Казанский паркинг».

С 21.00 до 6.00 3 марта будут убирать снег на парковках, расположенных по следующим адресам:

– улица Театральная – обе стороны, от пересечения с улицей Дзержинского до пересечения с улицей Большая Красная (парковочные зоны №110);

– площадь Свободы – по улице Карла Маркса от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Театральная (парковочные зоны №110);

– улица Спартаковская – четная сторона от пересечения с улицы Артема Айдинова до пересечения с улицей Хади Такташа и нечетная сторона от пересечения с улицей Хади Такташа до дома №21 по улице Спартаковская (парковочные зоны №123);

– улица Туфана Миннуллина – нечетная сторона от пересечения с улицей Островского до улицы Петербургская (парковочные зоны №141);

– улица Спартаковская – четная сторона от пересечения с улицей Туфана Миннуллина до пересечения с улицей Суконная, вдоль домов №37, 41а по улице Павлюхина (парковочные зоны №315 и 150);

– улица Лейтенанта Шмидта – обе стороны перед Чеховским рынком (парковочные зоны №131);

– улица Лейтенанта Шмидта – обе стороны, от пересечения с улицей Вишневского до пересечения с улицей Чехова (парковочные зоны №131 и 304);

– улица Зинина – нечетная сторона, от пересечения с улицей Николая Ершова до дома №41 по улице Зинина (парковочные зоны №156);

– улица Ахтямова – нечетная сторона, возле дома №19 по улице Ахтямова, четная сторона улицы от пересечения с улицей Сары Садыковой до дома №26А по улице Ахтямова (парковочные зоны №133);

– улица Сары Садыковой – нечетная сторона, от дома №63а по улице Сары Садыковой до пересечения с улицей Салиха Сайдашева (парковочные зоны №161);

– улица Сары Садыковой – четная сторона, от пересечения с улицей Фатиха Карима до пересечения с улицей Салиха Сайдашева (парковочные зоны №161);

– улица Салиха Сайдашева – нечетная сторона, от пересечения с улицей Габдуллы Тукая до пересечения с улицей Сары Садыковой, обе стороны, от улицы Сары Садыковой до пересечения с улицей Шарифа Камала (парковочные зоны №160);

– улица Даурская – парковочные зоны №294, 295 и 296;

– улица Восстания – парковочные зоны №21 и 425;

– улица Ямашева – парковочные зоны №220.

Власти Казани просят жителей и гостей города не оставлять свои транспортные средства на указанных участках во время проведения работ.

Ранее Гидрометцентр РТ предупредил жителей Татарстана о первом мартовском снегопаде. В Госавтоинспекции рассказали о возможном сильном мокром снеге и гололедице на дорогах.