Названы главные традиции перед Новым годом у жителей Казани

4 из 10 казанцев имеют традиции, приметы, ритуалы, которые обязательно нужно успеть воплотить в жизнь до наступления Нового года, причем подобные суеверия более характерны для женщин, чем для мужчин. Таковы результаты опроса сервиса Superjob.

Главная мужская предновогодняя традиция — раздать долги. Женщины чаще верят в приметы, связанные с наведением чистоты, украшением дома и избавлением от хлама.

Также 19% опрошенных горожан стремятся сделать уборку, а 15% - отдать долги. Украшение елки и упаковку подарков назвали главным ритуалом по 10% участников опроса, а доделать запланированные дела и приготовить праздничное блюдо, обладающее особым символизмом, стремятся по 8%.

Еще по 4% казанцев стараются выбросить ненужный хлам и составить план на следующий год. 3% жителей упомянули традицию загадать желание под бой курантов и по 2% ответивших считают хорошими приметами встречи с родными, просмотр новогодних фильмов, оплату налогов и коммунальных платежей.

Ранее сообщалось, что почти каждого десятого казанца напрягает закупка продуктов в преддверии Нового года. Также больше половины россиян заявили, что планируют встретить 2025-й с семьей.