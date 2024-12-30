Больше половины россиян заявили, что планируют встретить Новый год с семьей

53% жителей России будут встречать Новый 2025 год в кругу семьи. Причем из этой доли 50% участников собираются праздновать среди близких в квартире, а 30% - с родными в загородном доме или на даче, пишет ТАСС.

Еще 18% опрошенных встретят Новый год с друзьями, а 12% россиян пока не определились с планами.

Интересно, что 6% россиян отпразднуют Новый год в ресторане, баре или кафе, еще 3% участников отправятся в путешествие по стране, а 4% опрошенных будут работать в новогоднюю ночь. Причем 3% граждан и вовсе отказываются отмечать этот «зимний праздник».

Ранее «Татар-информ» писал о том, что просят россияне у Деда Мороза. Также врачи рассказали, как сохранить здоровье за столом, чтобы «выжить и пережить новогодние праздники».