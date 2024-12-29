Почти каждого десятого казанца напрягает закупка продуктов в преддверии Нового года

Каждый второй казанец испытывает дискомфорт от некоторых предновогодних обязанностей. По 11% рассказали, что больше всего не любят приготовление праздничных блюд и поиск подарков, а закупка продуктов и общая суета напрягает по 8% граждан соответственно. Таковы результаты опроса сервиса SuperJob.

Еще 6% опрошенных не в восторге от мытья праздничной посуды и уборки. Тех, кого раздражает абсолютно все, и тех, кто не доволен большими тратами, — по 4%.

Также 2% участников не любят украшать елку и по 1% сказали, что им не нравится долгое ожидание праздника, корпоративные мероприятия и дарить подарки коллегам.

Отмечается, что мужчин в преддверии Нового года больше всего сердит необходимость выбирать подарки. Женщин раздражает обязанность готовить.

При этом 34% горожан заявили, что их не раздражают дела, которые необходимо совершить в предновогодней суете.