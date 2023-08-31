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Названо российское оружие, ставшее «настоящим кошмаром» для ВСУ
«Супердроны» «Ланцет-3» являются одним из наиболее мощных видов оружия ВС России. Они наносят серьезные потери украинским войскам, превратившись для них в «настоящий кошмар», заявляет польский портал Interia.
В издании отметили, что опасность этих дронов повышает простой запуск, эффективный двигатель и высокая мобильность. Несмотря на небольшую боевую часть — до 3 кг, беспилотник способен уничтожать танки и бронемашины.
«Тем не менее настоящий феномен „Ланцета“ — это способность беспилотника почти останавливаться в полете или чрезвычайно быстро менять направление полета, даже прямо перед выбранной целью», — отмечается в материале.
Такой маневренности позволяют достичь крылья дрона, расположенные в форме буквы Х.
Ранее Президент России Владимир Путин поручил увеличить производство беспилотников «Куб» и «Ланцет».
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