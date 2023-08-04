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Общество 4 августа 2023 13:09

Видео: российские десантники уничтожают танк Leopard беспилотником «Ланцет»

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Очередное видео, свидетельствующее об уничтожении в зоне специальной военной операции (СВО) украинского танка Leopard, опубликовали военные корреспонденты, авторы телеграм-канала «Архангел спецназа».

«“Иксоводы” ВДВ поражают танк Leopard на Запорожском направлении. 3 млн ₽ ("Ланцет") против 650 млн ₽ (картонный "Леопард"). Разница несоизмерима, а каков результат!» – говорится в комментарии к записи.

Поясним, что «иксоводы» это один из новых военных терминов, так называют расчеты, управляющие беспилотными летательными аппатами (БПЛА) «Ланцет», производимые российским вооруженным концерном «Калашников».

Напомним, накануне кадры уничтожения еще одного танка Leopard последней модификации – 2А6, опубликовали авторы телеграм-канала «Запорожский фронт». Уничтожением техники отличились бойцы армейского спецназа «Осман».

#СВО #танк #вдв
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