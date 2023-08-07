Путин поручил увеличить производство беспилотников «Куб» и «Ланцет»

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Сегодня на встрече с генеральным директором «Ростеха» Сергеем Чемезовым Президент России Владимир Путин поручил нарастить производство беспилотников «Куб» и «Ланцет».

«Очень эффективно себя показали. Удар мощный», – сказал Путин, комментируя возможности дронов. «Производители обещали, что увеличат производство. Они справляются с этими обещаниями. Но нужно еще», – подчеркнул Президент.

«Будем работать», – ответил Чемезов.

Сегодня глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов отчитался перед Президентом по итогам работы компании в 2022 году и доложил о текущей деятельности «Ростеха», сообщает пресс-служба московского Кремля.

Чемезов доложил, что в настоящее время доля гражданской продукции в корпорации составляет 44,5%. В частности, он сообщил Президенту о создании отечественной системы бронирования авиабилетов «Леонардо».

Глава «Ростеха» также сообщил о том, что 90% продукции, задействованной в спецоперации на Украине, производства госкорпорации.