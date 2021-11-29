Названа возможная версия происхождения «омикрон»-штамма Covid-19

Новая разновидность коронавирусной инфекции, впервые выявленная в ЮАР, могла появиться в организме человека с ВИЧ. Таким мнением поделился вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков.

«У таких заболевших новые варианты появляются с большей частотой», — заявил специалист в беседе с порталом ura.ru.

По его словам, люди со слабым иммунитетом, в том числе больные ВИЧ, являются «резервуаром», в котором вирус может мутировать. Затем такой зараженный передает другим уже видоизмененный вариант.

На экстренном совещании Всемирная организация здравоохранения признала «омикрон», или же B.1.1.529, вызывающим беспокойство. Ряд стран ЕС, Израиль ввели запрет на въезд из ряда африканских государств. С 30 ноября Япония запретит въезжать в страну иностранцам из всех государств.