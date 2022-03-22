news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
22 марта 2022  09:00

Названа причина эвакуации на шахте «Листвяжная»

news_top_970_100

Эвакуация на шахте «Листвяжная» произошла из-за превышения углекислого газа при ремонтных работах. Об этом со ссылкой на прокуратуру Кемеровской области сообщает РИА Новости.

Сегодня стало известно, что на шахте, где в ноябре прошлого года 51 человек погиб из-за взрыва метана, вновь проводится эвакуация. Как сообщили в местной скорой, семь рабочих почувствовали себя плохо и были выведены на поверхность, началась эвакуация остальных горняков.

«На одном из участков горной выработки в ходе плановых ремонтно-восстановительных работ при реверсивном переключении главного вентилятора проветривания шахты было зафиксировано превышение углекислого газа. В связи с этим принято решение об эвакуации работников», — отмечается в сообщении прокуратуры.

Начата проверка соблюдения законодательства о промышленной безопасности.

#шахта #эвакуация
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное