Названа причина эвакуации на шахте «Листвяжная»

Эвакуация на шахте «Листвяжная» произошла из-за превышения углекислого газа при ремонтных работах. Об этом со ссылкой на прокуратуру Кемеровской области сообщает РИА Новости.

Сегодня стало известно, что на шахте, где в ноябре прошлого года 51 человек погиб из-за взрыва метана, вновь проводится эвакуация. Как сообщили в местной скорой, семь рабочих почувствовали себя плохо и были выведены на поверхность, началась эвакуация остальных горняков.

«На одном из участков горной выработки в ходе плановых ремонтно-восстановительных работ при реверсивном переключении главного вентилятора проветривания шахты было зафиксировано превышение углекислого газа. В связи с этим принято решение об эвакуации работников», — отмечается в сообщении прокуратуры.

Начата проверка соблюдения законодательства о промышленной безопасности.