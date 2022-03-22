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Ру Тат
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Происшествия
22 марта 2022  07:58

Из-за проблем с вентиляцией на «Листвяжной» пострадали семь горняков

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В «Кузбассе» продолжается эвакуация шахты «Листвяжная». Из-за возникших проблем с вентиляцией пострадали семь горняков, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на службы скорой помощи.

«Оказывается помощь семи пострадавшим. Еще до 130 человек будут осмотрены, предварительно жалоб не поступало», — отметили в скорой.

По данным издания, на поверхность выведены 130 человек.

Напомним, что в ноябре 2021 года на этой шахте уже происходило ЧП, в результате которого погиб 51 человек – шахтеры и горноспасатели. Указом Президента России Владимира Путина шесть горноспасателей были представлены к ордену Мужества, из них пять посмертно.

#шахта #эвакуация #скорая помощь
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