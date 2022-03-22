В Кузбассе началась эвакуация на шахте «Листвяжная»

В Кузбассе поступил сигнал об эвакуации на шахте «Листвяжная». На место выехали горноспасатели, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в оперативных службах региона.

«Поступил сигнал об эвакуации на шахте, на место выехали два отделения горноспасателей», — говорится в сообщении.

В Министерстве угольной промышленности региона подчеркнули, что причиной эвакуации послужил сбой в системе вентиляции.

По данным РИА Новости, семь шахтеров почувствовали себя плохо, их уже вывели на поверхность, ведется эвакуация остальных рабочих.

Напомним, что в ноябре 2021 года на этой шахте уже происходило ЧП, в результате которого погиб 51 человек – шахтеры и горноспасатели. Указом Президента России Владимира Путина шесть горноспасателей были представлены к ордену Мужества, из них пять посмертно.