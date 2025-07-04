Названа категория пенсионеров, получающих более 160 тыс. рублей в месяц
В России средний размер пенсии летчиков-испытателей превышает 160 тыс. рублей в месяц. Об этом со ссылкой на данные системы Социального фонда РФ сообщает РИА Новости.
На 1 апреля этого года в среднем пенсия летчика-испытателя равнялась 163 120 рублей в месяц. По сравнению с началом года она увеличилась примерно на 13 тыс. рублей, отмечает агентство.
При этом у тех летчиков-испытателей, которые продолжают трудиться, пенсия составляет в среднем 151 034 рубля, тогда как у неработающих – 167 107 рублей.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что средняя пенсия в России прибавила около 2,5 тыс. рублей за год.