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Общество 2 июля 2025 08:19

Средняя пенсия в России прибавила 2,5 тыс. за год

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Средний размер пенсии в системе Социального фонда России на 1 мая достиг 23 453 рублей. Об этом свидетельствуют данные фонда, сообщает ТАСС.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года выплаты выросли примерно на 2,5 тыс. рублей: на 1 мая 2024 года средняя пенсия составляла 20 949 рублей.

В мае 2024 года на учете состояло 41,005 млн человек, а в мае 2025 года – уже 40,922 млн. Таким образом, за год число пенсионеров уменьшилось на 83 тысячи.

Снижение зафиксировано и за последний месяц: в апреле 2025 года на учете состояло 40,961 млн человек.

#пенсии
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