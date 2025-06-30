Пенсия за выслугу лет: кто вправе на нее рассчитывать
Пенсия за выслугу лет может быть назначена татарстанцам на пожизненной основе при условии наличия необходимого трудового стажа. О том, кто может на нее рассчитывать – в материале «Татар-информа».
Законодательством установлены несколько категорий населения, которые могут претендовать на получение пенсии за выслугу лет. К ним относятся:
- федеральные государственные гражданские служащие
- государственные гражданские служащие субъектов РФ и МСУ
- военнослужащие
- сотрудники МВД России, Росгвардии, УФСИН
- пожарные
- летчики-космонавты
- летно-испытательный состав.