Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Назван топ распространенных авто в России: 5 отечественных машин и 5 иномарок
Названы 10 самых распространенных моделей легковушек в России, из них 5 отечественных и 5 иномарок. Отчет был подготовлен исходя из количества зарегистрированных легковых машин, сообщает «Автостат».
Первое место в этом топе – LADA 2107 (в народе «семерка»). На середину года в России числится 1,47 млн таких машин. На втором месте - Kia Rio (1,031 млн зарегистрированных авто). Замыкает тройку лидеров LADA 4х4 «Нива» (речь про 3-дверный внедорожник, их зарегистрировано в России 998 тыс. штук). Четвертое место - LADA 2106 (в народе «шестерка»). Таких авто насчитывается 957 тыс. На пятое место попал Hyundai Solaris - 926 тыс. стоящих на учете машин этой модели.
На шестом месте - Renault Logan (774 тыс.), седьмое место - LADA 2110 или «десятка» (746 тыс.), восьмая строчка рейтинга - Ford Focus (742 тыс.), на 9-й позиции - Toyota Corolla (727 тыс.) и замыкает топ-10 LADA 2114 «Самара-2» (721 тыс.).
Ранее сообщалось, что в России в июле текущего года подешевели авто с пробегом.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»