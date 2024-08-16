Назван топ распространенных авто в России: 5 отечественных машин и 5 иномарок

Названы 10 самых распространенных моделей легковушек в России, из них 5 отечественных и 5 иномарок. Отчет был подготовлен исходя из количества зарегистрированных легковых машин, сообщает «Автостат».

Первое место в этом топе – LADA 2107 (в народе «семерка»). На середину года в России числится 1,47 млн таких машин. На втором месте - Kia Rio (1,031 млн зарегистрированных авто). Замыкает тройку лидеров LADA 4х4 «Нива» (речь про 3-дверный внедорожник, их зарегистрировано в России 998 тыс. штук). Четвертое место - LADA 2106 (в народе «шестерка»). Таких авто насчитывается 957 тыс. На пятое место попал Hyundai Solaris - 926 тыс. стоящих на учете машин этой модели.

На шестом месте - Renault Logan (774 тыс.), седьмое место - LADA 2110 или «десятка» (746 тыс.), восьмая строчка рейтинга - Ford Focus (742 тыс.), на 9-й позиции - Toyota Corolla (727 тыс.) и замыкает топ-10 LADA 2114 «Самара-2» (721 тыс.).

Ранее сообщалось, что в России в июле текущего года подешевели авто с пробегом.